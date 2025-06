Nuevo dardo de Toni Nadal a Carlos Alcaraz: «Si le agobia el tenis, que lo deje»

Isaac Asenjo Madrid Martes, 3 de junio 2025, 00:52 Comenta Compartir

Fiestas en Ibiza, familia y jugar a su manera al tenis. La vida de Carlos Alcaraz dentro y fuera de la pista dio el salto a la pantalla en un documental muy comentado en Netflix durante tres capítulos. En él se muestra sin reservas como un veinteañero, lo que es, cuyas prioridades no parecen alinearse en exceso con la cultura que tenía el anterior ídolo del tenis español: Rafael Nadal.

¿Su prioridad? Practicar el tenis a su manera. Un problema por el ruido externo generado para el ganador de cuatro Grand Slams (dos veces campeón de Wimbledon, una vez del US Open y otra de Roland Garros). En el documental se muestra tanto la fortaleza como los puntos débiles de un Alcaraz que está llamado a entrar entre los mejores de la historia y que sueña estos días con volver a conquistar Roland Garros, donde es el actual campeón. Esta noche se mide al estadounidense Tommy Paul (20.15 horas, Eurosport) por un puesto en las semifinales.

Una difícil combinación la de intentar ser un chico normal con una máquina del tenis. Y uno de los que más contundentes ha sido con lo visto en la docuserie de Carlos Alcaraz no es otro que Toni Nadal, tío y extrenador de Rafa Nadal. «La vida es un tema de renuncias, no solo de hacer lo que yo quiero. A veces, a la gente le compensa y, a veces, no. Si no te compensa, mejor que cambies de trabajo», critica con dureza Toni Nadal, tío del ganador de 22 Grand Slams, que no ha podido ser más claro al referirse a este asunto en el exitoso podcast de 'Nude Project'.

«Gana mucho más dinero que la inmensa mayoría de jóvenes de su edad y tiene un reconocimiento social mucho mayor»

«Si le agobia, pues que deje el tenis. Entiendo las cosas de manera diferente en la vida», afirma tajante el preparador español, que ahonda en que «al final, en el mundo del deporte se tiende a exagerarlo todo. He oído hablar muchas veces del sacrificio del deporte, del sacrificio que hacían los deportistas del Real Madrid y yo decía: '¿Sacrificio?».

«Espero que Alcaraz no lo cambie, porque es uno de los mejores del mundo, pero uno tiene que asumir el reto. Uno tiene que asumir que lo que uno está haciendo en la vida va a comportar una serie de renuncias», añade quien ahora ejerce de conferenciante con charlas dirigidas a entrenadores deportivos, jóvenes y empresas.

«Cuando lo haces por ti, es el precio que tienes que pagar. Alcaraz, siendo un gran jugador de tenis, aparte paga un precio, es verdad. Pero por otra parte, gana mucho más dinero que la inmensa mayoría de jóvenes de su edad, tiene un reconocimiento social mucho mayor, vive unas experiencias que poca gente vive...», sentencia el preparador español, que durante la charla analiza al jugador murciano: «Tenísticamente es buenísimo, es el más rápido en la actualidad y tiene unos golpes demoleadores», dice.