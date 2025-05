Shelton, la esperanza estadounidense que amenaza a Alcaraz: horario y dónde ver

Francisco J. Moya Sábado, 31 de mayo 2025, 23:20 Comenta Compartir

«Estoy jugando ese tipo de partidos que hacen un click mental y que pueden cambiar dinámicas en mi carrera. Quizá no estoy sacando todo lo bien de lo que desearía, pero otras cosas sí me están funcionando muy bien. Cada vez me siento mejor en tierra batida». Son palabras del joven estadounidense Ben Shelton, de 22 años y que este domingo amenaza a Carlos Alcaraz, a partir de las 16.00 horas, en los octavos de final de Roland Garros.

«Ha sido clave mi mentalidad de hacerme a la idea de que puedo hacer que mi tenis sea muy peligroso en esta superficie, en cuanto adapte un poco mis movimientos. Puedo seguir siendo agresivo, caminando a la red y mandando con mi derecha. Lo fundamental es aprender a resbalar y hacer eficientes cambios de dirección, pero ver que mi juego hace daño a especialistas en arcilla. Y eso me da mucha moral», advirtió Shelton, un cañonero que empieza a disfrutar en tierra batida, antes de chocar esta tarde con Carlos Alcaraz en la Philippe Chatrier. En juego, un billete a cuartos de final.

Sabe Shelton que no es favorito en París en su duelo de octavos de final ante Alcaraz. «Voy a salir a divertirme y ver que puedo hacer. Tengo que decir que estoy empezando a sentir que puedo hacer mucho daño en tierra batida a cualquiera porque he ganado tracción y agarre en mis movimientos, me muevo con más velocidad y soy yo mismo. Enfrentarme en este contexto a Carlos es una gran oportunidad en mi carrera, me siento privilegiado por poder vivir algo así», aseveró Shelton.

Palo de Toni Nadal

Mientras tanto, los ecos de la docuserie de Alcaraz en Netflix siguen resonando fuerte. El último en pronunciarse ha sido Toni Nadal, en un artículo de 'El País'. «Tildar de sacrificio o gran sacrificio el tener la obligación de ir a entrenar cada mañana sobre el césped del Bernabéu o el Camp Nou, o en las del Real Club de Tenis Barcelona o el Real Murcia Club de Tenis sería un agravio comparativo, casi ofensivo, para la inmensa mayoría de los trabajadores que puntualmente acuden cada mañana a su lugar de trabajo cumpliendo horarios mucho más largos y normalmente mucho menos estimulantes», recordó.

Toni Nadal añadió que entiende que «los inconvenientes y las cargas» suelen ser «más fáciles de soportar cuando uno busca la satisfacción en el proceso» y mucho más difíciles de sobrellevar «cuando uno espera alcanzarlas, solo, a través del resultado».

Horario y dónde ver el partido

El partido de octavos de final de Roland Garros entre Ben Shelton y Carlos Alcaraz se celebrará este domingo, 1 de junio, a partir de las 16.00 horas. En televisión se podrá seguir a través de Eurosport, un canal que se puede seguir en Movistar y en Max.