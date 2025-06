Carlos Alcaraz, sobre Ibiza: «Salí solo el primer día; me estoy haciendo mayor» El tenista murciano confiesa que su escapada a la isla fue «más tranquila que la anterior» y reconoce que «aún no puede creer que ganara a Jannik Sinner»

Vacaciones tranquilas las de Carlos Alcaraz en Ibiza. O eso parece. Así lo reconoció el tenista murciano ayer en el 'media day' en Queen's, donde fue preguntado por la escapada que hizo a principios de semana a la isla balear tras conquistar su segundo Roland Garros. «Este año ha sido más tranquilo que el anterior. El anterior fue más movido. Salí sólo el primer día y los otros dos no salí por la noche. A las doce en la cama el martes y el miércoles, aunque sí salí por la tarde. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da», confesó el pupilo de Juan Carlos Ferrero entre risas pero con seriedad.

Tras la polémica surgida a raíz del documental 'A mi manera', en el que algunos dudaron de la profesionalidad de Carlitos después del viaje a Ibiza del año pasado, el tenista de El Palmar fue tajante cuando le tocó hablar de sus días de descanso antes de arrancar el primer torneo de la gira de hierba. «Han sido divertidas, pero más tranquilas. Sinceramente, he descansado mucho, física y mentalmente. Tres noches y tres días han sido más que suficiente. Probablemente se convierta en una tradición. Es el mejor momento después de Roland Garros para esas vacaciones porque es mitad de temporada. Tener ese tiempo libre es genial y ahora puedo volver con más energía», reconoció Carlitos, al que se le pudo ver con futbolistas como Sergio Reguilón durante su escapada.

El pupilo de Ferrero asegura que su equipo no impidió que se fuera de viaje porque «sabían que iba a estar al 100%»

También en el documental se mostró lo poco que le gustaba al técnico del murciano, Juan Carlos Ferrero, estos viajes entre la temporada de tierra batida y de hierba. El flamante campeón de Roland Garros aseguró ayer que su equipo no impidió que se fuera «porque sabían que iba a estar al 100%». Alcaraz añadió además que esta ocasión ha sido algo diferente: «Hay situaciones en las que mucha gente no está de acuerdo, pero en la vida yo quiero equivocarme. Me alegra que este año la gente me diga que me vaya a donde quiera, que desconecte, porque ese apoyo me viene bien en ciertas situaciones. Vamos aprendiendo cada año y a lo mejor dentro de un tiempo no me podré ir, pero ahora son momentos de desconexión que vienen bien».

En el recuerdo

El tenista aún no olvida la victoria lograda hace una semana en París. «Todavía miro el teléfono, la prensa y veo vídeos del duelo ante Sinner y de cómo logré sacar adelante los puntos de partido, y la verdad es que no entiendo cómo pude ganar. Sigo quedándome en shock cuando me doy cuenta de lo que hice».

Segundo entrenamiento en hierba a la espera del duelo ante Davidovich

Carlitos espera ansioso el debut en Queen's ante el malagueño Alejandro Davidovich, que se producirá el martes (hora por determinar). El tenista murciano, que aterrizó el sábado en Londres para ir cogiendo ritmo y aclimatarse a la hierba, ya ha completado dos entrenamientos sobre el jardín londinense.

El último fue ayer, ante la atenta mirada de Samuel López. En estas primeras horas en la capital británica, el de El Palmar ha tenido tiempo de inventarse un nuevo juego de golf con el que compitió entre risas junto a su equipo en la misma pista de entrenamientos. Otra forma de matar el tiempo a la espera del debut ante Davidovich.

Alcaraz llega a la antesala de Wimbledon con la motivación y la moral por las nubes tras meterse en el bolsillo su quinto Grand Slam en París. Ahora afronta con ilusión y exigencia una gira de hierba en la que podría ganar un puñado de puntos si acaba venciendo en Queen's y donde defiende corona en Wimbledon, a donde esperar llegar con las mejores sensaciones para lograr el título por tercera vez seguida.