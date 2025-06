Carlos Alcaraz regresa a sus raíces en un nuevo documental

A pocos días de arrancar otro Wimbledon en el que aterriza como favorito al título, el que sería su tercer Grand Slam sobre la hierba ... de Londres, Carlos Alcaraz ha vuelto a protagonizar un documental en el que el tenista murciano recuerda cómo ganó su primer Clásico en la capital británica y cuenta cómo fueron sus inicios en las pistas del Club de Campo de El Palmar. La marca de relojes Rolex, patrocinadora del reciente campeón de Queen's, fue la encargada de realizar un pequeño reportaje en el que se puede ver al joven prodigio del tenis recorriendo las instalaciones de la 'cuna' donde creció raqueta en mano y se forjó como jugador.

Este vídeo, titulado 'Carlos Alcaraz-Nuevas Fronteras' y que se puede ver en Youtube, llega semanas después de la polémica suscitada a raíz de la proyección del documental 'A mi manera' que también tuvo al pupilo de Juan Carlos Ferrero como principal protagonista. Esta última proyección arranca con el murciano golpeando la bola contra la pared en la que dio sus primeros raquetazos. «Sinceramente, llevaba muchos años sin darle a esta pared. De pequeño pasaba más horas aquí que en casa», dice el número dos del mundo sobre la infraestructura que vio nacer a la joven estrella y que estaba a unos metros de su hogar.

Carlitos asegura que el Club de Campo de El Palmar fue el lugar donde se enamoró del tenis y donde construyó la carrera que hoy asombra al mundo. Por eso, el murciano reconoce que todas las personas que lo forman, trabajadores, entrenadores y deportistas que pasan horas y horas sobre la tierra de alguna de sus pistas, son los que mejor conocen de qué pasta está hecho el último campeón de Roland Garros. «Los que veo aquí en el club son los que me han visto crecer, coger mi primera raqueta, lidiar con la presión, con los primeros nervios, con la exigencia que uno mismo se pone para hacerlo lo mejor posible», señala el de El Palmar en el documental al mismo tiempo que se le puede observar saludando a casi cualquier alma que se encuentra a su paso. «La gente de aquí es inmensa; siento mucha paz», añade Alcaraz.

Secretos en familia

El tenista murciano no solo ha ido escalando en el circuito ATP hasta sentarse en el trono mundial, corona que cada vez tiene más cerca de volver a ponerse. También fue creciendo en las pistas de al lado de casa, desde las peores, «las que estaban abajo y era para los más pequeños», hasta entrar por la puerta de la cuatro o la tres, que a los 10 años era «lo mejor del mundo», según destaca el palmareño.

«Lo más difícil fue ordenar todo el arsenal de armas que tenía», confiesa Juan Carlos Ferrero sobre los inicios con el palmareño

Durante la proyección, además del tenista aparecen protagonistas de lujo como Carlos Alcaraz padre y el hijo mayor de la familia, Álvaro. Ambos echan la vista atrás y recuerdan las jornadas interminables de tenis con Carlitos. «Siempre quería jugar un rato más, nunca regresar a casa. Mis expectativas no eran tan altas con él», apuntó el padre. «Yo también jugaba y veía cómo mi hermano me ganaba con cuatro años menos y no sabía que estaba pasando», confiesa Álvaro.

En el documental, Carlos Alcaraz sénior también recuerda uno de los partidos que disputó el genio de El Palmar con solo 10 años y que se le quedó grabado en la mente. «Pensábamos que no tenía ninguna opción y nada más terminar de ver cómo y jugó, llamé a la mamá para decirle que no se podía imaginar lo que habías hecho y cómo», le dice el padre a Carlitos. Desde aquel día, Alcaraz padre se dio cuenta del diamante que tenía en casa. Otro de los rostros que entran en escena es el de Juan Carlos Ferrero. El técnico del murciano subraya que cuando cogió las riendas de su carrera «ya tenía la habilidad de hacer muchas jugadas», pero el de Ontinyent confiesa que lo más difícil fue «ordenar todo ese arsenal de armas».

En el vídeo, que dura ocho minutos y medio, el de El Palmar abre su corazón y su mente para recordar victorias para la historia, como la de su primer Grand Slam (US Open 2022), el primer Mutua Madrid Open, o el día que conquistó Wimbledon hace dos años. «Mi pensamiento y objetivo es ser campeón; no pienso en otra cosa. Tras el US Open me sentí invencible», indica.

«Tras el US Open de 2022 me sentí invencible, pero cuando llegué a lo más alto me costó un poco», dice el ganador de Queen's

Carlitos rememora los peores días después de triunfos tan destacados como estos. «Cuando llegué a lo más alto me costó un poco», señala. Pero en el final del documentar se vuelve a acordar de fechas que tiene grabadas en el corazón, como el primer Wimbledon. «Entré a pista con muchos nervios. Mirar a mi gente me tranquilizó y me dio confianza. Gran parte del éxito es gracias a mi familia, al equipo que hay detrás y a la gente que me apoya».

Primer entrenamiento en Wimbledon a la espera del sorteo

Carlitos Alcaraz mantiene su cuartel general en Londres tras reconquistar el torneo de Queen's. El tenista murciano no regresó a casa después de la victoria del pasado domingo ante Jiri Lehecka y ha permanecido en la capital británica para preparar sobre hierba el tercer Grand Slam del año. Arranca Wimbledon y el de El Palmar defiende la corona que ganó en 2023 y 2024. Con vistas al inicio de la competición, el pupilo de Juan Carlos Ferrero tuvo ayer su primer entrenamiento en las pistas del All England Club, donde se encontró con Aryna Sabalenka momentos antes de realizar su primera sesión.

Alcaraz conocerá mañana viernes su camino en Wimbledon. Será durante esta jornada cuando se celebre el sorteo y el murciano se entere de qué rival tendrá enfrente en el debut y los contrincantes que pueden amenazar su asalto al título.

Nuevo embajador de Danone

El murciano también ha tenido estos días diversos compromisos publicitarios con distintas marcas, aprovechando la semana exenta de partidos en tierras inglesas. De hecho, en las últimas horas, la famosa marca Danone hizo oficial el fichaje del tenista murciano como nuevo embajador, al igual que es de otras referencias como ElPozo Alimentación, Isdin y otras compañías.

El de El Palmar continúa siendo un gran reclamo para numerosas entidades que ven en el joven prodigio de la raqueta el rostro perfecto para proyectar sus productos. Será a partir del lunes cuando arranque la competición y vuelva el espectáculo.