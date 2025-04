Carlos Alcaraz: «Confío en que estas molestias no me perjudicarán de cara a Madrid» El tenista murciano, autocrítico con su participación en la final del Godó, admitió que acabó con molestias en el psoas de su pierna derecha

Germán Abril Domingo, 20 de abril 2025, 21:28

«Perder nunca es fácil, menos una final y aún menos aquí en el Godó». Así iniciaba Carlos Alcaraz una rueda de prensa dura para él después de no haber podido levantar su tercer trofeo en Barcelona. La gran incógnita a resolver, después de la final, era el estado físico del tenista murciano. Había solicitado el tiempo muerto médico Alcaraz durante el partido para recibir tratamiento y acabó el duelo con Rune con problemas para desplazarse: «El segundo set ha empezado muy duro, con intercambios intensos y largos. Ha habido un par de carreras en las que he notado algo en el psoas derecho. Cuando notas una pequeña molestia saltan las alarmas y te cuesta mantener el foco en jugar. Ya sólo te preocupas por tu salud», reconoció el ahora número tres del mundo.

De cara a la próxima semana en Madrid, con su participación en el aire, Alcaraz admitió que «van a ser dos días de descanso. Vamos a hablar con mi equipo médico para hacer pruebas. Creo y confío en que no me va a perjudicar de cara a Madrid». Han sido 12 días intensos para Alcaraz, con diez partidos entre Montecarlo y Barcelona. El peaje a pagar ha sido este final abrupto, con las molestias en el psoas. «Haber jugado tantos partidos de exigencia con tan pocos días de descanso es lo que tiene. No pensaba que fuera a tener molestias, sí que iba a ser exigente. Tenía fe en jugar un buen tenis y creo que lo he hecho», destacó Alcaraz.

Por otra parte, sorprendió en rueda de prensa Alcaraz con una mención a Rafa Nadal. El tenista manacorí consiguió durante muchas temporadas encadenar triunfos en Montecarlo y Barcelona de manera consecutiva: «Me rindo a lo que ha sido capaz de hacer Rafa Nadal durante tanto tiempo semana tras semana. Admiramos a Rafa por lo que ha hecho en esta gira de tierra. Una vez que lo vives desde dentro le das mucho más valor a lo difícil que es estar al 100% física y mentalmente semana tras semana. Ganarlo todo de manera consecutiva es imposible y le das mucho más valor cuando lo vives en primera persona», reconoció el palmareño tras su derrota en la final del Godó.

