Carlos Alcaraz se dirige al público, este lunes, tras batir a Opelka en la primera ronda del US Open. Reuters

Un Carlos Alcaraz hambriento quiere más ante Bellucci en el US Open

El de El Palmar busca mantener las buenas sensaciones de su debut para acceder a tercer ronda

Germán Abril

Martes, 26 de agosto 2025, 20:50

La versión más madura de Carlos Alcaraz no se cansa de ganar. Ya son 55 triunfos en este 2025 sensacional. Una más que las ... cosechadas en todo el año pasado. La última, en la madrugada de este lunes, contra Reilly Opelka. Utilizó perfectamente las armas que requería el partido ante un especialista al saque como el estadounidense para sellar su pase a segunda ronda. El ejercicio de Alcaraz al servicio rozó la perfección. Por ejemplo, en el primer set fue capaz de ganar todos los puntos que disputó con su saque. Era lo que el partido exigía y estuvo a la altura.

