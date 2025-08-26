Un Carlos Alcaraz hambriento quiere más ante Bellucci en el US Open

La versión más madura de Carlos Alcaraz no se cansa de ganar. Ya son 55 triunfos en este 2025 sensacional. Una más que las ... cosechadas en todo el año pasado. La última, en la madrugada de este lunes, contra Reilly Opelka. Utilizó perfectamente las armas que requería el partido ante un especialista al saque como el estadounidense para sellar su pase a segunda ronda. El ejercicio de Alcaraz al servicio rozó la perfección. Por ejemplo, en el primer set fue capaz de ganar todos los puntos que disputó con su saque. Era lo que el partido exigía y estuvo a la altura.

No fue un partido cómodo, lógicamente. Enfrente tuvo a un tenista de peloteos cortos, experto sacador. Piedra dura para estrenarse en un Grand Slam. Nunca ha perdido en su estreno en un grande el murciano, tampoco tropezó esta vez en Nueva York. El cambio de 'look' de Alcaraz, con la cabeza afeitada, focalizó las miradas del mundo del tenis durante toda la jornada, pero no inquietó lo más mínimo al de El Palmar, quien incluso bromeó una vez finalizado el partido. Pidió opinión a los aficionados de la Arthur Ashe, que de manera mayoritaria apoyaron su nueva imagen. Su conexión con el público neoyorquino un año más es inmejorable.

Nadie como él sabe lo que gusta al público del US Open, apasionados del espectáculo, más aún en una sesión nocturna en la que volverá a competir el murciano ante Magia Bellucci (no antes de la 1:00h en España). Puro show Alcaraz, tanto dentro como fuera de la pista, con una sonrisa magnética que invade la atmósfera del escenario más grande del mundo del tenis. A su personalidad hay que sumar una versión más madura del Alcaraz tenista. Lo vimos en su debut, paciente en todo momento a pesar de que el estilo de juego no le favoreciera. Llega a Nueva York con la confianza de quien viene de ganar un Masters 1000 y con la energía de quien ha conseguido desconectar del tenis durante el periodo estival.

Maravilloso cocktail que le permiten llegar en un estado de forma inmejorable. Interpreta mejor los momentos de cada partido gracias a la serenidad y la frescura de su tenis. Ahora busca demostrarlo contra Mattia Bellucci. El italiano asoma en el horizonte como obstáculo antes de la tercera ronda. Llega Bellucci con poco desgaste de su partido con Shang. A diferencia de Opelka, el tenista de Busto Arsizio está lejos de ser un gran sacador. Bellucci, tenista zurdo, por su movilidad y dinamismo jugando desde el fondo de pista, sin problemas para disputar intercambios largos. Le gusta construir los puntos con paciencia, así que la potencia de Alcaraz desde el fondo será clave para marcar la diferencia ante un tenista que este año llegó a firmar las semifinales en Rotterdam, torneo en el que triunfó el palmareño.

Tiene ante sí el reto de desquitarse de la eliminación temprana del año pasado Alcaraz, precisamente en la segunda ronda del US Open, y de paso de seguir metiendo presión a Jannik Sinner en la carrera por el número uno tras el torneo neoyorquino. Avanza también con paso firme el italiano, que no tuvo ningún problema en su estreno para deshacerse de Kopriva. Alcaraz tiene que igualar, como mínimo, el resultado de Sinner en este torneo si quiere recuperar el primer puesto del ranking mundial, plaza que no ostenta desde 2023. Queda lejano el 7 de septiembre, día en el que se disputa la final del US Open, pero todo el mundo en Nueva York se relame pensando en un duelo Alcaraz - Sinner que defina al campeón y de paso el número uno del ranking ATP.