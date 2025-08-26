La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz, con un nuevo corte de pelo muy veraniego, celebra su victoria en el US Open. Reuters
Tenis | US Open

El sacador fue Alcaraz

Exhibición del murciano con el saque para doblegar al gigante Opelka en su estreno en esta edición del US Open

Germán Abril

Martes, 26 de agosto 2025, 07:48

Lo más llamativo del debut de Alcaraz en este US Open fue el 'look' del tenista palmareño. Impactó al mundo del tenis el número dos ... del mundo con su cabeza rapada pocas horas antes de saltar a la Arthur Ashe para medirse al gigante Opelka. Un corte de pelo que no convenció a Alcaraz acabó así. Su hermano Álvaro agarró la máquina para dejar prácticamente a cero la cabellera del cinco veces campeón de Grand Slam. Hay que destacar el aspecto del murciano en su estreno en la noche neoyorquina porque el partido tuvo muy poca historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Bañistas de una playa de los Alcázares capturan a un hombre que huía de la Policía Local
  3. 3 Muere un tripulante de un velero tras ser rescatado del agua en Lo Pagán
  4. 4

    Hacienda empieza a ingresar 4.000 euros de media a miles de mutualistas jubilados
  5. 5 Cuatro encapuchados asaltan una casa en San Javier y golpean al dueño
  6. 6

    El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga
  7. 7

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  8. 8 Dos accidentes en la A-7 provocan más de 6 km de retenciones entre Alhama y Librilla
  9. 9 Una discoteca de Murcia y otra de Torrevieja, nominadas al ranking de los 100 mejores clubs del mundo
  10. 10 Los hoteles para perros, cada vez más demandados en Murcia: «Estamos completos desde junio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El sacador fue Alcaraz

El sacador fue Alcaraz