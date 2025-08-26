Horario y dónde ver el partido de Carlos Alcaraz en segunda ronda del US Open contra Mattia Bellucci El tenista murciano quiere ganar para clasificarse a la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada

Javier Brocal Martes, 26 de agosto 2025, 20:24

La sorpresa inicial de Carlos Alcaraz en Nueva York vino en el entrenamiento previo al duelo de primera ronda de US Open ante Reilly Opelka, cuando el murciano se quitó la gorra y mostró su nuevo 'look' rapado de cara a este Grand Slam. Este nuevo estilo parece que le dio suerte en el primer duelo ante el estadounidense porque el palmareño lo superó de una manera fácil y contundente en tres sets (6-4, 7-5 y 6-4).

Ahora, de cara a la segunda ronda, le espera Mattia Belluci, que ocupa el puesto 65 del ranking ATP y venció al chino Juncheng Shang después de que este se retirara por lesión en el cuarto set. El italiano, de 24 años, y Carlos Alcaraz solo se han enfrentado en una ocasión y fue en 2020 en el IFM M15 de Manacor en pista dura, donde el de El Palmar lo superó con un 6-2 y 6-1. Despues de cinco Grand Slams, ocho Masters 1000 y nueve títulos conseguidos por el murciano se vuelven a enfrentar en el camino a conquistar US Open.

Carlos Alcaraz está obligado a ganar al italiano si quiere seguir teniendo opciones de acabar la temporada como el número 1 del ranking ATP. De momento, teniendo en cuenta la clasificación virtual, el murciano mismo lidera la lista de mejores tenista del mundo superando a Jannik Sinner por 100 puntos, pero todavía tiene que finalizar este Grand Slam para definir quién defenderá el número 1 en los próximos torneos.

En cuanto a los posibles rivales de Carlos Alcaraz, su camino a la final parece haber disminuido de dificultad después de la eliminación en primera ronda de Daniil Medvedev, rival al que se podría haber enfrentado en el cuarto partido en Nueva York. Ahora su mayor peligro en ese encuentro es Alejandro Davidovich Fokina, gran amigo del tenista murciano.

Horario del partido entre Carlos Alcaraz y Mattia Bellucci

El duelo de Carlos Alcaraz contra Mattia Bellucci se disputará en la pista central del US Open, la Arthur Ashe, en el primer turno de la sesión nocturna. Es decir, no antes de la 1 de la madrugada del miércoles al jueves en España peninsular.

Dónde ver el partido entre Alcaraz y Bellucci

El partido entre el murcia y el italiano se podrá ver como es habitual en las plataformas Movistar Plus+. No hay ninguna plataforma que retransmita en abierto este duelo de segunda ronda de US Open.