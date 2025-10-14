La Carlos Alcaraz Academy se expande a América y Australia La escuela, ubicada en El Palmar y creada en 1993 por el padre del número uno del mundo, cuenta con 300 alumnos entre jóvenes y adultos

La Carlos Alcaraz Academy, escuela de tenis que lleva el nombre del tenista murciano que actualmente ocupa el número uno de la ATP, da el salto internacional y se expande a Estados Unidos, Sudamérica y Australia. La academia, dirigida y gestionada desde hace 32 años por Carlos Alcaraz González, padre del mejor jugador en la actualidad, trabaja desde sus inicios en la formación de jóvenes valores en la Real Sociedad Club de Campo de El Palmar. La imagen del tenista murciano tanto dentro como fuera de las pistas favorece la llegada de este centro a distintos países en los que ya se han organizado campus con su sello.

Fue en septiembre de 1993 cuando Carlos Alcaraz González dio el paso de crear esta escuela. Por aquel entonces faltaba casi una década para que naciera el segundo de sus cuatro hijos, Carlos Alcaraz Garfia, quien hoy domina el circuito y, a sus 22 años, ya lleva ganados 24 trofeos como jugador profesional, seis de ellos de Grand Slam.

Carlitos dio sus primeros golpes con la raqueta en el Club Tiro Pichón de El Palmar, como se le conoce popularmente, un hogar al que vuelve siempre que puede para entrenar y para compartir un rato con vecinos y amigos.

El fenómeno Carlos Alcaraz tiene su repercusión en la escuela que lleva su nombre y su apellido y en la que su imagen se hace visible. En cualquier recorrido por las instalaciones se pueden encontrar algunas de sus mejores imágenes, muchas de ellas levantando los títulos más grandes del circuito, y otras tantas firmadas por el propio tenista.

«La academia ha crecido mucho, y entre los factores que influyen en ello está la eclosión de Carlos como tenista profesional de primerísimo nivel. Estamos en un momento dulce y los niños, viendo lo que él ha sido capaz de conseguir ya, tienen cada vez más ganas de competir y sus padres de apuntarles», indica Alfredo Octavio Sarriá Amorós, socio de Carlos Alcaraz González en diversos negocios y desde 2016 juntos en este proyecto.

La Carlos Alcaraz Academy cuenta en la actualidad con unos 300 alumnos entre menores y adultos y cuenta con lista de espera principalmente para adultos. La escuela funciona de lunes a viernes por la tarde, de cuatro a ocho y media y los adultos hasta las nueve y media, y también los sábados por la mañana.

Carlos Alcaraz volverá a las pistas mañana jueves (18.30 horas) en la exhibición Six Kings Slam que se disputa en Araba Saudí, que empieza hoy. El ganador del Alexander Zverev-Taylor Fritz de esta tarde será su rival.