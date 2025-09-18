Alcaraz regresa al lugar donde inició su reinado como gran figura de la Laver Cup

Se acaba el descanso para el mejor tenista del mundo; es hora de volver al ruedo. El Carlos Alcaraz menos reconocible, por aquello de ... lucir una melena recortadísima y de un color rubio platino nunca visto hasta ahora, regresa al lugar donde comenzó su reinado para volver a la competición. El tenista murciano llegó a San Francisco el pasado martes y ayer ya entrenó en la pista ubicada en el Chase Center de la ciudad californiana, sede de los Golden State warrios, equipo siete veces campeón de la NBA. Será en la casa de Stephen Curry y compañía donde el de El Palmar estrenará su flamante número uno del mundo, trono que logró hace apenas 10 días tras conquistar el US Open y barrer de la pista en la final a Jannik Sinner.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero aterriza de nuevo al otro lado del charco, esta vez para liderar al equipo europeo y como gran figura de la Laver Cup, competición en la que el murciano fue clave para que la escuadra del Viejo Continente conquistara el año pasado su quinto trofeo, el primero de 2021, tras vencer al estadounidense Taylor Fritz por 6-2 y 7-5 y sellar una bonita remontada. Con ese mismo objetivo, el de volver a levantar el título hacia el cielo de San Francisco, llega Carlitos y el resto de jugadores del equipo, que está capitaneado por el extenista Yannick Noah. Además del palmareño, defenderán el color azul de Europa el alemán Alexander Zverev, el danés Holger Rune, el noruego Casper Ruud, el checo Jakub Mensik y el italiano Flavio Cobolli.

PRÓXIMOS RETOS Laver Cup Del 19 al 21 de septiembre en San Francisco (California).

ATP 500 de Tokio Del 22 al 30 de septiembre.

Masters 1000 de Shanghái Del 1 al 12 de octubre.

Six Kings Slam Del 15 al 18 de octubre en Arabia Saudí.

Masters 1000 de París Del 27 de octubre al 2 de noviembre.

Nitto ATP Finals Del 9 al 16 de noviembre en Turín (Italia).

Cuartos de final de la Copa Davis ante República Checa Del 18 al 23 de noviembre en Bolonia (Italia).

Exhibición Aracquet at the rock El 7 de diciembre en Nueva Jersey.

Enfrente estará el equipo Mundo, liderado desde el banco por el mítico Andre Agassi. El extenista de Las Vegas tiene a sus órdenes a figuras de la talla del norteamericano Taylor Fritz, el australiano Álex de Miñaur, el argentino Francisco Cerúndolo, el portugués Joao Fonseca, el californiano Alex Michelsen y el estadounidense Reilly Opelka, tenistas que pelearán por devolver el título al conjunto que compite vestido de rojo.

El torneo arranca mañana con los primeros tres duelos. El primero será a las 22.00 horas y los siguientes serán a las 4.00 y, a continuación se jugará el de dobles. Los partidos serán al mejor de tres sets y se disputará un súpet 'tie-break' a 10 puntos en caso de empate. Las victorias en los encuentros de mañana viernes tendrán el valor de un punto, las del sábado contarán dos puntos y el domingo, tres. El equipo que llegue antes a 13 puntos se proclamará campeón de la Laver Cup.

El de El Palmar podría ayudar a España en el duro choque de cuartos de final de la Copa Davis ante República Checa

Este torneo aparece como el primer reto para Carlos Alcaraz antes de encarar el último trimestre de una temporada que, ocurra lo que ocurra, quedará enmarcada como una de las más brillantes del joven prodigio de El Palmar, en la que volvió a ponerse la corona de mejor tenista del planeta tierra.

Bajo techo

Para lo que queda de año, Alcaraz ha optado por afinar su puesta a punto bajo techo, sobre todo de cara a escenarios que se disputan en pista cubierta como la propia Laver Cup, el Masters 1000 de París-Bercy, los cuartos de final de la Copa Davis, en los que España se mide a República Checa, y las Nitto ATP Finals de Turón de finales de año. A pesar de contar con un título este año en 'indoor', el que logró en Rotterdam a principios de febrero, el murciano quiere mejorar en dicha superficie.

Con vistas a ello, su academia Carlos Alcaraz Academy, ubicada en El Palmar, ha estrenado una nueva superficie cubierta que el tenista ya estrenó el pasado viernes y en donde sudó de lo lindo para ponerse a punto antes de cruzar el charco. Ahora toca competir y volver a luchar por la victoria.