Carlos Alcaraz, con los colores del equipo europeo de la Laver Cup, torneo en el que es la gran figura. LAVER CUP
Tenis

Alcaraz regresa al lugar donde inició su reinado como gran figura de la Laver Cup

El murciano, que entrenó ayer en San Francisco, lidera al equipo europeo en un torneo que arranca mañana y donde estrena el número uno del mundo

Fernando Perals

Fernando Perals

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:37

Se acaba el descanso para el mejor tenista del mundo; es hora de volver al ruedo. El Carlos Alcaraz menos reconocible, por aquello de ... lucir una melena recortadísima y de un color rubio platino nunca visto hasta ahora, regresa al lugar donde comenzó su reinado para volver a la competición. El tenista murciano llegó a San Francisco el pasado martes y ayer ya entrenó en la pista ubicada en el Chase Center de la ciudad californiana, sede de los Golden State warrios, equipo siete veces campeón de la NBA. Será en la casa de Stephen Curry y compañía donde el de El Palmar estrenará su flamante número uno del mundo, trono que logró hace apenas 10 días tras conquistar el US Open y barrer de la pista en la final a Jannik Sinner.

