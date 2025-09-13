Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada El tenista de El Palmar entrena en la pista dura de su academia antes de viajar a China

Apenas ha pasado tiempo desde que el pasado domingo Carlos Alcaraz levantase su sexto Grand Slam en tierras estadounidenses y el murciano ya se prepara para el tramo final de temporada. Al nuevo número 1 del mundo le toca defender 1.000 puntos en los últimos torneos de la temporada, siendo el ATP 500 de Pekín el lugar donde más tiene que proteger. En este territorio chino venció el curso pasado a Jannik Sinner en una final muy igualada 6-7, 6-4, 7-6 y sumo 500 puntos en su casillero. Este duelo fue en pista dura, como la final de US Open donde el chico de El Palmar sumó el segundo Grand Slam de este curso.

Carlos Alcaraz ha tenido unos días de vacaciones y, como suele hacer, ha estado con sus amigos más cercanos para desconectar de estas semanas por Estados Unidos. Se le ha podido ver en las pistas duras de El Palmar, donde se disputaba el 'Memorial Coba', un trofeo creado por su grupo de amigos, y donde el tenista murciano le firmó la camiseta al ganador de dicho trofeo.

Con la mente puesta en el final

Ahora, como le pide su entrenador Juan Carlos Ferrero, le toca prepararse para los últimos cuatro torneos oficiales que le quedan para finalizar la temporada 2025. Para ello, ha estado presente en la Academia Carlos Alcaraz en El Palmar entrenando sobre una pista dura cubierta, por lo que está practicando para unas condiciones especiales de partido que no benefician al murciano. La primera parada en este camino final es Pekín, que comienza la semana del 27 de septiembre y reparte 500 puntos.

Dale caña #Carlitos .

PD :La imágenes son mías 😜 pic.twitter.com/tN0BEyDtKE — Antonio Hernández ©️ (@murcianico79) September 13, 2025

Por otro lado, su máximo rival, Jannik Sinner, tiene que defender los 2.830 puntos conquistados la temporada pasada en este tramo final. El tenista italiano levantó el título de Masters 1.000 de Shanghai ante Novak Djokovic y el título de las Finales ATP ante Taylor Fritz. Además, Sinner acabó la temporada como el mejor tenista del mundo, superando de manera notable al tenista de El Palmar. Sin embargo, un año después, la cosa ha cambiado y la probabilidad da como favorito a Carlos Alcaraz para acabar la temporada como número 1 del ranking ATP. Aunque no debe confiarse, ya que la diferencia entre ambos tenistas es de 760 puntos, por lo que no es tan amplia como puede llegar a parecer.

