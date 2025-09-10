Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open
Después de convertirse en el número uno del mundo, el tenista murciano opta por un 'look' diferente
L. G
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:17
Carlos Alcaraz, después de revolucionar los medios deportivos de todo el mundo con su inesperable rapado al comienzo del US Open, opta por un nuevo cambio. El primero se pudo ver a finales del mes de agosto, cuando apareció totalmente rapado, algo que no había sucedido antes y que sorprendió a sus seguidores.
Según afirmó el tenista, este inesperado cambio fue porque su hermano, mientras le cortaba el pelo con la maquinilla le cortó de más: «La única manera que había de arreglarlo era afeitarlo por completo, de ahí este corte nuevo», explicó en la rueda de prensa. Este martes, publicó en su Instagram, la foto del momento del incidente.
En esta su publicación de Instagram deja entrever en la última foto, un avance sobre su posible nuevo color de pelo, una fotografía en la que tiene la cabeza envuelta en papel de aluminio, como aviso de que se había tintado el pelo. Según, adelantó su peluquero murciando por redes sociales, el tenista ha elegido un corte 'buzz cut', y un nuevo color de pelo, el rubio platino. Alcaraz prometió en varias entrevistas, que si ganaba la final ante Sinner, habría un cambio de aspecto radical y así lo ha cumplido.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.