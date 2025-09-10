La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El peluquero de Alcaraz, del Palmar, ultimando el nuevo aspecto del tenista. @victorbarbers5

Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open

Después de convertirse en el número uno del mundo, el tenista murciano opta por un 'look' diferente

L. G

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:17

Carlos Alcaraz, después de revolucionar los medios deportivos de todo el mundo con su inesperable rapado al comienzo del US Open, opta por un nuevo cambio. El primero se pudo ver a finales del mes de agosto, cuando apareció totalmente rapado, algo que no había sucedido antes y que sorprendió a sus seguidores.

Según afirmó el tenista, este inesperado cambio fue porque su hermano, mientras le cortaba el pelo con la maquinilla le cortó de más: «La única manera que había de arreglarlo era afeitarlo por completo, de ahí este corte nuevo», explicó en la rueda de prensa. Este martes, publicó en su Instagram, la foto del momento del incidente.

En esta su publicación de Instagram deja entrever en la última foto, un avance sobre su posible nuevo color de pelo, una fotografía en la que tiene la cabeza envuelta en papel de aluminio, como aviso de que se había tintado el pelo. Según, adelantó su peluquero murciando por redes sociales, el tenista ha elegido un corte 'buzz cut', y un nuevo color de pelo, el rubio platino. Alcaraz prometió en varias entrevistas, que si ganaba la final ante Sinner, habría un cambio de aspecto radical y así lo ha cumplido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  3. 3 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  4. 4 Protesta de interinos para exigir cambios en las oposiciones
  5. 5

    Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región
  6. 6

    Síndrome alcohólico fetal: «Entendí lo que les pasaba a mi hijos cuando llegó el diagnóstico»
  7. 7 Seis alimentos que nunca deberías recalentar en el microondas: así puedes evitar las intoxicaciones alimentarias
  8. 8 Dos conductores resultan heridos al chocar en San Pedro
  9. 9

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  10. 10

    Cerrar un capítulo negro de la vida del Real Murcia o volver al pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open

Carlos Alcaraz renueva su imagen tras ganar el US Open