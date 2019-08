Los siete conciertos que no te puedes perder en el Dcode Two Door Cinema Club, en su concierto en el festival Warm Up. / Guillermo Carrión/AGM The Cardigans, Two Door Cinema Club, Eels, Caravan Palace, Gerry Cinnamon, Fidlar y Viva Suecia son las recomendaciones de 'Alternavivo' para el festival, que se celebra el 7 de septiembre en la Universidad Complutense de Madrid CARLOS GARCÍA Lunes, 19 agosto 2019, 18:39

Septiembre se encuentra a la vuelta de la esquina y con él, los últimos coletazos de la temporada festivalera. Uno de los eventos más consolidados en este periodo de fin de verano es el Dcode madrileño, que este próximo 7 de septiembre celebrará su edición número nueve. Para este año, el festival presenta un cartel muy equilibrado, sin un cabeza de cartel predominante, pero sí con un buen puñado de bandas interesantes que bien merecen acercarse a la capital para verlas en directo. Por el campus de la Universidad Complutense de Madrid harán acto de presencia grupos internacionales del calibre de Two Door Cinema Club, The Cardigans, Eels y Kaiser Chiefs, además de artistas nacionales cuya apuesta es segura, como Viva Suecia, La Casa Azul, Miss Caffeina y Amaral, el único festival que la banda de Eva Amaral y Juan Aguirre hará este año. El precio de la entrada es de 66 euros.

Siete son nuestras recomendaciones, nuestros imperdibles para esta edición.

The Cardigans Homenaje a 'Gran turismo'

Marcelo Sayao/Efe

El de The Cardigans es probablemente el concierto más especial de esta edición por varios motivos. Primero, por lo difícil de ver en directo a los suecos. Trece años hace que visitaron Madrid por última vez. Y segundo, por el contenido de su gira actual, centrada en su aclamado disco 'Gran turismo', que cumplió en 2018 veinte años. Una cita ineludible.

Two Door Cinema Club Diversión asegurada

Promo

La evolución del directo de Two Door Cinema Club ha sido palpable en los últimos tiempos. La estética y el espectáculo audiovisual han cobrado cada vez más importancia en un 'show' siempre divertido, como ya pudimos comprobar en el Warm Up hace pocos meses. Su última referencia es 'False alarm', un intento notable por huir de la alargada sombra de sus clásicos 'I can talk', 'Something good can work' y el siempre esperado 'What you know', que a buen seguro pondrá patas arriba la UCM como si de una fiesta universitaria se tratase.

Eels La deconstrucción ha comenzado

Promo

Mucho más oscuros, pero con clase a raudales se presentarán Eels. Mr E. y los suyos desgranarán 'The deconstruction', un disco con toques pop y melodías alegres, menos sombrío de lo que nos tienen acostumbrados, pero sin dejar del todo de lado la amargura existencial que caracteriza sus letras. El año pasado su concierto fue de los más destacados del Mad Cool y redoblamos nuestra apuesta por ellos en este Dcode, donde la banda norteamericana repite después de su actuación en la primera edición del festival.

Caravan Palace Coctelera sonora

Florent Drillon

Tal vez no tengan el aval de lo 'mainstream' o el apoyo masificado de medios y críticos, pero Caravan Palace bien merecen la atención de cualquiera que acuda a un festival a pasárselo bien. Su música navega entre la electrónica, el jazz, el swing y los sonidos balcánicos. ¿Necesitas algo más para tener garantizado un buen rato?

Gerry Cinnamon Otro escocés al que seguirle la pista

Promo

El nombre de Gerry Cinnamon tal vez no te diga nada, pero su primer disco, 'Erratic cinematic', le ha colocado en la lupa de todos aquellos que disfrutan del buen folk rock. No juega en la liga de compatriotas escoceses como Lewis Capaldi, Chvrches y Biffy Clyro, pero apunten su nombre. Nunca se sabe si algún día podrían decir eso de «yo le vi cuando no le conocía nadie».

Fidlar Un ciclón sobre el escenario

David Black

Lo de Fidlar es poco menos que un ciclón encima del escenario. Rock californiano noventero con actitud punk y canciones que te llevan del pasaje calmado a la rabia más absoluta de una estrofa a otra. En la Complutense presentarán 'Almost free', su nuevo disco, un trabajo en el que lejos de encasillarse, han buscado nuevos sonidos para dar forma al suyo propio.

Viva Suecia En vísperas del 'milagro'

Paco Santamaría/Efe

Y, por último, otros suecos, esta vez de Murcia. Poco queda que decir de Viva Suecia que no se haya escrito ya, pero la cita del Dcode será especial. La publicación de su tercer disco, 'El milagro', se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo que Madrid será una buena piedra de toque si quieren estrenar alguno de sus temas. Además, la mala fortuna hizo que Rafa Val se lesionase un dedodel que acaba de ser operado. Si los plazos no se acortan, es posible que en Madrid vuelva a colgarse la guitarra Jesús Cobarro, de Noise Box, uno de los músicos con mayor talento de la prolífica huerta murciana. Aliciente más que suficiente para no perderse a Viva Suecia tomar la capital una vez más. Y ya van…