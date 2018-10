Bienvenidos a 'Alternavivo' 00:49 El grupo británico Kasabian, durante su concierto en la última edición del WARM UP. / Nacho García / AGM El nuevo blog musical de 'La Verdad' informará sobre los mejores conciertos que se celebren en la Región de Murcia y en el resto de España desde el prisma de lo más arriesgado y alternativo MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ Murcia Miércoles, 24 octubre 2018, 12:48

Cohetes, humo, luces cegadoras, láseres hipnóticos, pantallas gigantes, pogos multitudinarios, cantantes y músicos entre el público, gente subida a los hombros de un amigo o un desconocido, lluvia de confeti y hasta drones sobre el escenario. Los conciertos son un espectáculo para todos los sentidos y el blog 'Alternavivo' nace para tratar de plasmar en palabras e imágenes esa experiencia tan intangible, personal y efímera.

Y lo hará en las presentaciones en vivo de los más grandes del planeta, tal y como lo refleja el vídeo con Pearl Jam, Guns N' Roses, Metallica, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Biffy Clyro, Kasabian, Alt-J, The Cat Empire y Tame Impala, entre otros muchos, pasando por lo mejor del panorama nacional –Rufus T. Firefly, La M.O.D.A., Cala Vento…– y de la escena murciana –Viva Suecia, Perro, Noise Box…–; en lugares icónicos del territorio nacional, como las salas Razzmatazz y La Riviera y el WiZink Center madrileño; megafestivales como Mad Cool y FIB; y, sobre todo, a nivel local, ya sea en la Sala REM, el Garaje Beat Club, la Plaza de Toros, el Cuartel de Artillería, la Nueva Condomina, la Fica o el Rockola Summer Club.

Con un acercamiento a la música nada solemne y rimbombante y desde el prisma de lo más arriesgado y alternativo –aunque sin prejuicios sobre el resto de estilos–, nuestro propósito es informar y opinar sobre los mejores conciertos que se celebren en la Región de Murcia y en el resto de España, además de dar a conocer a los nuevos talentos que no suenan en las radios más comerciales ni tocan en los escenarios más importantes. También realizaremos un seguimiento especial al calendario de festivales de la Región –WARM UP, Welcome, B-Side, La Mar de Músicas, Lemon Pop…– y a los principales que tienen lugar en el resto del país: Mad Cool, BBK, Primavera Sound, FIB, Low Festival, Sónar, Cruïlla, Resurrection, Granada Sound…

Y lo haremos en equipo –la mejor forma de corregir las ideas más locas de cada uno–. Somos Miguel Ángel Muñoz, Carlos García y Álvaro Rabadán, tres antiguos compañeros de universidad unidos por la Filología Inglesa, si bien cada uno siguió un rumbo distinto hacia el periodismo, el comercio exterior y la fotografía, aunque con una pasión común: la música; y si es en directo, mucho mejor.

Para que todo quede en casa, la canción elegida para el primer vídeo pertenece al grupo de otro camarada de las aulas de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, Jesús Cobarro, cantante de Noise Box. El tema que suena es 'Magic', de su último disco, 'Every picture of you is when you were younger'. Primera recomendación del blog.