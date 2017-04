Sofia, la murciana de La Voz Kids, no logra pasar a la siguiente fase

Tras brillar en el casting y ganarse a Bisbal, Sofía Mateos, una niña de 11 años y gran talento musical, tenía una nueva oportunidad de lucirse en el escenario de 'La Voz Kids'; esta vez tenía que enfrentarse a una batalla para pasar a la siguiente ronda. Lo hizo junto a Hayk y Marc Bertriu, sus dos compañeros en el ring, y con el tema 'Homeless', de Leona Lewis.

La canción elegida por David Bisbal para que los tres miembros de su grupo se luciesen podría parecer un reto, pero Sofía demostró estar a la altura de las expectativas. La niña no tuvo ningún error en su actuación, incluso dejó mudo al público con una especie de vibrato acabado en agudo de gran técnica vocal.

Por desgracia, y a pesar de que la pequeña lo hizo espectacular, fue Hayk quien pasó a la siguiente fase de 'La Voz Kids'. Lo cierto es que los tres pequeños rompieron con todos los moldes sobre el escenario en la batalla. La canción les permitía lucirse y eso hiceron, pero Hayk logró trasmitir todo el corazón que tenía y se ganó al público y también a Bisbal: «Tenía una decisión tomada pero esto lo ha cambiado todo. Igual me estoy volviendo loco pero me voy a guiar por el corazón», dijo antes de pronunciar el nombre de Hayk. El pequeño catalán, de 11 años, no pudo contener más la emoción, se derrumbó de rodillas y las lágrimas corrieron por su cara.

La carrera de Sofía Mateos en 'La Voz Kids' ha terminado, pero su talento le permitirá tener nuevas oportunidades en el mundo de la música. De momento ya ha tenido el mejor escaparate posible, el plató de Telecinco; y un gran padrino, David Bisbal.