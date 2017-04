La Voz Kids: Los gemelos de Rosario la llevan al límite en las primeras batallas

Anoche se libraron las primeras batallas de La Voz Kids. El programa de Telecinco cambió el viernes por el martes y los datos de audiencia no han defraudado. Faltaba que los niños estuviesen a la altura de las expectativas creadas en el casting, las batallas son lo más duro tanto para ellos como para los coach, que deben elegir a uno de cada tres guerreros.

Antonio Orozco, Rosario y David Bisbal presentaron primero a sus asesores. El primer 'coach' tiene a Antonio David, ganador de La Voz que, al haber estado en la misma situación que los pequeños, podrá ser de gran ayuda al cantante. Rosario puso a su lado a su gran amigo Javier, 'el Arrebato'; mientras Bisbal escogió a una de las mejores voces del país, India Martínez.

Las batallas de los tres 'coach' de La Voz Kids prometían momentos incómodos para ellos, y es justo lo que ocurrió. El primer trío lo formaban Marta, Lorena y Esperanza, del equipo de David Bisbal, que interpretaron el tema 'Tanto', de Pablo Alborán. La ganadora de la batalla fue Esperanza.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche llegaba con una batalla del equipo de Orozco, con Rocío, Mª Teresa y Carmen. Las tres chicas cantaron 'Un pedacito de ti', del propio 'coach', y lograron emocionarlo tanto a él como al público. La ganadora fue Rocío que, emocionada, no pudo evitar las lágrimas.

Esta actuación del equipo de @antoniorozco te va a emocionar Esta actuación te va a emocionar #LaVozKids6https://t.co/GWMe6vcaGN — La Voz Kids (@LaVozKidsEsp) 11 de abril de 2017

Y sin duda una de las batallas más difíciles le tocó a Rosario, con el talento de Carlos, Kely y los gemelos Paco y Antonio. Los tres demostraron estar a la altura de las circunstancias a pesar del exigente tema, el bolero 'Toda una vida'. Al final, la coach, con ayuda de 'El Arrebato', se rindió a los gemelos que mantendrá en su equipo pero reconoció la buena interpretación de los otros dos concursantes.

También triunfó anoche Izan, hijo del cantante de OT1 Marcos Llunas, que se enfrentó a Maddy y Fermín, cantando el tema de Michael Jackson, 'We are de World'. Edgar fue otra de las difíciles decisiones de Bisbal, que tras su batalla con Javier y Rodrigo, ganó no sin que su coach le advirtiera de que debía ser menos tímido. Aroa, Suzete y Sara cantaron 'Tell Him', de Barbra Streisand, y fue la primera la que destacó sobre las demás a pesar de ser la pequeña del trío.

La próxima semana seguirán adelante las batallas de La Voz Kids en Telecinco. Los martes es el nuevo día asignado para el programa de talentos musicales tras el éxito obtenido en la noche de ayer.