«Es duro volver a la música en solitario»

Cuando un grupo de música se separa, aunque sea de forma temporal, es complicado iniciar una carrera en solitario. Blas Cantó (Murcia, 1991) decidió rizar el rizo y debutar imitando a otros cantantes en ‘Tu cara me suena’, el concurso de Antena 3 que esta noche celebra la gran final de su quinta edición. El excomponente del grupo Auryn es el favorito en todas las quinielas. «Todos hemos trabajado muchas horas», destaca.

- Va a la final con la vitola de favorito.

- Voy con más presión, la verdad; es muy difícil. Hasta cuando tuve que hacer de Melendi como exhibición, porque ya estaba clasificado para la final, creo que tenía más presión que el resto de concursantes, estaba nerviosísimo. Hay que mantener un nivel.

- ¿Los cantantes tienen la lupa encima en este programa?

- Lo que pasa es que el trabajo que he tenido que hacer yo en el programa a nivel mediático ha sido mucho más difícil que el de Rosa (López), que lleva quince años saliendo en televisión. Yo partía desde cero, aunque Auryn tuviera muchos fans. En ese aspecto, creo que no estamos en igualdad de condiciones. Pero estoy muy contento porque este concurso me ha permitido quitarme las etiquetas de haber pertenecido a una ‘boyband’.

- Ha elegido imitar a Marc Anthony.

- De momento lo llevo bien, aunque he tenido actuaciones a las que llegaba con más seguridad, o al menos yo tenía esa corazonada. Pero, conforme más voy ensayando, creo que mi imitación se parece más a él.

- ¿Le felicitará, como cuando lo hizo Anastacia?

- (Risas) Siempre me quedo con la duda de si lo he hecho bien o no, pero cuando el artista original te piropea es un halago tremendo. Yo suelo ser más crítico conmigo mismo que el público.

- ¿Con qué actuación se ha sentido más a gusto?

- Hay dos momentos, uno por la reacción de la gente, cuando imité a Diana Navarro; sufrí bastante porque era mi primer cambio de sexo y tuve que hacer un falsete durante toda la canción, que es muy cansado para las cuerdas vocales. Queen la disfruté mucho porque sentí la energía de Freddie Mercury, salvando las distancias, claro.

- Ahí es importante la labor de Àngel Llàcer.

- Él sabe mucho de televisión y se nota. Yo he tenido muchos momentos en los que me he puesto nervioso y he flaqueado; momentos en los que no me sentía muy cómodo haciendo tele y me ha enseñado.

- ¿Más nervioso que en un escenario?

- (Carcajada) No es lo mismo que estar en un escenario haciendo lo que sabes. Yo no hago televisión, simplemente canto. Probablemente necesitaría más rodaje para lograr conectar con el público de este medio.

- ¿A quién ve como favorito entre sus rivales?

- Beatriz Luengo lo hace muy bien y su número es complicado, algo que valora la gente. A Rosa definitivamente la veo como una ganadora, porque hasta ella reconoce el apoyo que tiene de su público, es una pasada, precioso. Creo que todos lo mereceríamos porque hemos trabajado muchas horas y al final el premio es para una ONG.

- Por cierto, ayer publicó su primer ‘single’ en solitario.

- Me fui a grabarlo a Estocolmo en diciembre, en unas semanas que tuvimos de vacaciones en ‘Tu cara me suena’, y la experiencia fue increíble. Lo grabé con Anders Bagge, productor y compositor que ha trabajado con Madonna, Jennifer López, Enrique Iglesias… Y saber que formas parte de la historia de la música en ese aspecto ya es un regalo. Volver en solitario a la música con el riesgo que conlleva es duro, pero esta canción es otro regalo.

- Algún día igual alguien le imita en el programa.

- ¡Pues quién sabe! (risas), ojalá. Es muy chulo que te imiten, aunque haya gente que se moleste.