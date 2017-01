Justin Bieber se queda en blanco al saber que Selena Gomez ya no le quiere

Han sido muchos años de culenrón 'Jelena'. Hace ya más de dos años que la relación entre Justin Bieber y Selena Gomez acabó, sin embargo los románticos continúan esperando una reconciliación de los dos cantantes. Ahora, toda esta historia de amor y odio podría haber llegado a su fin, con la noticia del noviazgo entre la texana y Abel Tesfaye, The Weeknd.

Todo el mundo está esperando reacciones de personas del entorno de Selena Gomez. Y es que esta relación implica a más personas de las que se piensa. No obstante, una de las reacciones más esperadas es la de Justin Bieber, que lo primero que hizo tras saberse la noticia del noviazgo de su exnovia fue fotografiarse sin camiseta y muy sexy.

TMZ ha captado al canadiense en la entrada de un hotel y sus reporteros no han dudado en preguntar al cantante su opinión. Justin Bieber ha contestado con un silencio, pero esto dice mucho más que cualquier frase polémica del joven. La estrella pop siempre tiene algo que decir sobre todos sus problemas, sin embargo con este tema, ha decidido mantener el silencio. Se delata un dolor interno.

Y es que hasta hace bien poco, se hablaba sobre que Justin Bieber habría pagado el tratamiento de rehabilitación de Selena Gomez. No se sabe con qué intenciones lo hizo, pero si eran amorosas, la texana no ha reaccionado como el canadiense esperaba y se ha echado a los brazos de otro. Y eso que se decía que ella no podía dejar de pensar en él, parece que lo hizo para fijarse en The Weeknd.