Selena Gomez tiene un proyecto secreto en marcha

Ayer descubríamos una de las fotos más sensuales de Selena Gomez vistas hasta la fecha. El autor de dicha imagen no era otro que el fotógrafo profesional Mert Alas. Poco después, el maquillador de celebridades Hung Vanngo publicaba otra imagen de la cantante en la que desvelaba «proyectos secretos».

No se sabe muy bien a qué se refiere el estilista, pero en la imagen, Selena Gomez está más bella que nunca. No hay duda de que la cantante vuelve a sonreir al lado de The Weeknd. Y es que la intérprete de 'Good for you' ha empezado el año con fuerza, ¿tendrá un nuevo disco en el horno?

Hace unos días, se reveló que podría estar trabajando en una colaboración con el cantante colombiano Maluma. La exnovia de Justin Bieber confesó hace una semanas que estaba deseando volver a subirse a los escenario y que quería sacar nuevo disco este año. Probablemente, los nuevos proyectos de la cantante sean musicales.

Tras pasar tres meses de rehabilitación, Selena Gomez vuelve al espectáculo con las pilas cargadas y el corazón despejado. O casi, porque con la noticia de que The Weeknd tiene un hueco en él, muchos han flipado. La primera, Bella Hadid, que no tardó mucho en bloquear a la cantante en Instagram.