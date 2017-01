Selena Gomez y The Weeknd reparan juntos sus corazones rotos

A última hora de la tarde de ayer aparecían en la red unas imágenes que dejaban a todo el mundo estupefacto. Selena Gomez y The Weeknd paseaban juntos por Santa Mónica mientras se abrazaban, se daban mimos, incluso, se besaban. Esta nueva formación amorosa ha pillado a todo el mundo por sorpresa, más cuando había rumores de que la cantante podría seguir pensando en Justin Bieber o que Niall Horan, de One Direction, rondaba sus faldas.

A esta historia de amor se une el turbulento final de la relación de The Weeknd con Bella Hadid. No han pasado ni dos meses que la pareja rompió su noviazgo. En el desfile de 'Victoria's Secret' volvieron a encontrarse y hubo un cruce de miradas que fue de lo más comentado en el evento. Curiosamente, la persona que ocupaba un año antes el lugar del cantante en la prestigiosa pasarela de moda era Selena Gomez.

Las fotografías, que se filtraron ayer en la red y se han hecho muy virales, dan testimonio de que The Weekndy la cantante texana han reparado sus corazones rotos y comienzan a vivir la aventura del amor juntos. A la sorpresa de los fans, se une la reacción de Bella Hadid. Mientras muchos afirman que la modelo tenía superada su ruptura con el cantante, hay informaciones que advierten de que la hermana de Gigi Hadid habría bloqueado a Selena Gomez en las redes sociales.

Desde luego, la relación que sentimental que previsiblemente han empezado The Weeknd y Selena Gomez será noticia por mucho tiempo. Y es que la amiga de Taylor Swift ha puesto en peligro su 'squad' de amigas echándose a los brazos del ex de Bella Hadid. Se avecinan divisiones y grietas irreparables en la patrulla de amigas más famosa de Hollywood.

Can't keep their hands to themselves: Selena Gomez and The Weeknd went on a PDA-filled date night last night. ❤️️ https://t.co/bRNHimuXwBpic.twitter.com/9t2DgHkpkE