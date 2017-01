Selena Gomez confiesa cual ha sido la mayor lección que aprendió el pasado año

Desde luego, Selena Gomez puede confirmar sin riesgo de equivocarse que el pasado año no fue precisamente un buen año para ella. La cantante tuvo que abandonar a medias su gira de conciertos por una complicación con el lupus. Tras someterse a un duro tratamiento y combatis la depresión y el estrés, la estrella va saliendo adelante.

Ahora, Selena Gomez está en una época de meditación. Tras rehabilitarse y luchar contra muchos monstruos que la atormentaban, empieza a ser consciente de las cosas realmente importantes en la vida. De ello ha hablado en un vídeo, la cantante confiesa cuál es la lección que ha aprendido en el 2016.

«El conocimiento», explica Selena Gomez, «conocer quién eres y qué haces en la vida y saber quién está a tu lado y quiénes son tus amigos». Esa es la bonita confesión de la intérprete de 'Good for you'. Unas amigas que están con ella están de acuerdo con lo que Selena Gomez afirma: «a veces salís a cenar y cuando vuelves sientes que no ha servido de nada salir esa noche. Otras veces podéis estar cinco horas hablando de vuestras cosas».

La cantante se refiere a la importancia de todos los momentos que pasamos con la gente importante en la vida. Selena Gomez empieza a dar valor a la amistad y a esas pequeñas que sólo quienes han vivido infiernos le dan importancia.