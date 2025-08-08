A vista de pájaro: tres décadas de fotografía aérea congelan los perfiles de costa de la Región de Murcia gracias a FOAT
El AGRM dispone de una colección de 346 imágenes de la firma bilbaína, tomadas entre 1965 y 1995
Viernes, 8 de agosto 2025, 00:03
Sin drones surcando el aire ni clics en Google Earth, los inicios de la fotografía aérea se remontan a mediados del siglo XIX y se ... han ido nutriendo, como medio, de globos aerostáticos, cometas, helicópteros y hasta palomas mensajeras. Las vistas aéreas permiten panorámicas picadas que, tanto en parajes naturales como en núcleos urbanos, otorgan nuevas perspectivas al espectador sobre desarrollos urbanísticos, degradaciones y catástrofes naturales.
Entre 1965 y 1995, la sociedad limitada Fotografía Aérea y Terrestre (FOAT), radicada en Bilbao, realizó en la Región de Murcia numerosos reportajes gráficos en distintas localidades, muchos de ellos encargados por empresas privadas de sectores diversos. El Archivo General de la Región de Murcia (AGRM), custodio patrimonial, dispone de una colección digitalizada de 346 imágenes tomadas a lo largo de tres décadas, la mayoría a vista de pájaro y, en menor medida, desde lo terrestre y sobre monumentos, edificios y empresas.
Parte de esta colección refleja detalles de costa, bahías, puertos y playas que, congeladas en el tiempo, se incluyen en la galería temática 'Región de Murcia en imágenes', creada por el AGRM con motivo del 9 de junio, día grande en la Comunidad, y que cuenta con instantáneas de los 45 municipios, organizados por comarcas.
