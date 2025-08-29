Los veranos del ayer, vivos en el presente gracias a la conservación y a la divulgación documental
Viernes, 29 de agosto 2025, 00:02
Estudios profesionales, familias, fotoperiodistas, instituciones, empresas editoras y fotógrafos aficionados conforman el abanico de donadores del patrimonio visual custodiado y puesto en valor desde 1996 ... por el Archivo General de la Región de Murcia, heredero a su vez del Archivo Histórico Provincial.
A lo largo de 35 entregas publicadas desde el pasado 14 de julio, LA VERDAD se ha asomado a los veranos de los siglos XIX y XX gracias a los fondos del organismo regional, en un simulacro de dique frente a ese oleaje del olvido que amenaza con arrasar del presente la memoria colectiva e individual.
Faros y balnearios, chiringuitos, terrazas y discotecas, cines de verano y embarcaderos, procesiones y veladas marítimas, colonias y campamentos, industrias conserveras y heladerías, porches y playas... han sido escenario de instantes rescatados con la colaboración de tres buscadores de tesoros de excepción: Javier Castillo, director del Archivo; Sonia Santamarina, archivera responsable de su fondo fotográfico, y Antonio Mesa del Castillo, técnico encargado de digitalización.
