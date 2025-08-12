De la vendimia: cita obligada en la agenda festiva del verano en Jumilla desde hace más de cincuenta años
La web del AGRM muestra imágenes del festejo captadas por el fotoperiodista Martínez Requiel
Martes, 12 de agosto 2025, 00:29
El mundo vitivinícola está tan enraizado en la historia de la actual Jumilla como lo está su milenario pasado íbero, tal como indican los hallazgos ... arqueológicos encontrados en la tierra de la monastrell. Como homenaje de todo un pueblo rendido a la tradición, ya en el siglo XX surgen las Fiestas de la Vendimia.
Las inició un grupo de bodegueros en agosto de 1972, coincidiendo con los festejos patronales en honor a la Virgen de la Asunción. Su rápida expansión y popularidad, con momentos señalados en el calendario estival como la Pisa y el Primer Mosto, hicieron que a principios de la década de los 80 fueran declaradas de Interés Turístico Regional. Uno de los fotoperiodistas y fotógrafos institucionales más importantes de la memoria audiovisual de la Región, Ángel Martínez Requiel, dejó de ellas testimonio entre 1975 y 1985.
El Archivo General de la Región de Murcia (AGRM), que dispone del legado de este profesional de la imagen documental desde 2013, tiene digitalizada una quincena de diapositivas que dan cuenta, entre otros instantes emblemáticos, de la Ofrenda y el Primer Mosto al Niño de las Uvas. Un acto que hoy, 12 de agosto de 2025, volverá a llenar la ciudad jumillana de peñas, delegaciones invitadas y, cómo no, amor al vino.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.