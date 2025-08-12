De la vendimia: cita obligada en la agenda festiva del verano en Jumilla desde hace más de cincuenta años

El mundo vitivinícola está tan enraizado en la historia de la actual Jumilla como lo está su milenario pasado íbero, tal como indican los hallazgos ... arqueológicos encontrados en la tierra de la monastrell. Como homenaje de todo un pueblo rendido a la tradición, ya en el siglo XX surgen las Fiestas de la Vendimia.

Las inició un grupo de bodegueros en agosto de 1972, coincidiendo con los festejos patronales en honor a la Virgen de la Asunción. Su rápida expansión y popularidad, con momentos señalados en el calendario estival como la Pisa y el Primer Mosto, hicieron que a principios de la década de los 80 fueran declaradas de Interés Turístico Regional. Uno de los fotoperiodistas y fotógrafos institucionales más importantes de la memoria audiovisual de la Región, Ángel Martínez Requiel, dejó de ellas testimonio entre 1975 y 1985.

Viñedos: la uva monastrell es la variedad dominante en Jumilla (c. 1975-1985). | La activa participación de niñas y niños en los actos señalados es una de las señas de identidad de las Fiestas de la Vendimia de Jumilla, declaradas de Interés Turístico Regional (c. 1975-1985). Ángel Martínez Requiel

El Archivo General de la Región de Murcia (AGRM), que dispone del legado de este profesional de la imagen documental desde 2013, tiene digitalizada una quincena de diapositivas que dan cuenta, entre otros instantes emblemáticos, de la Ofrenda y el Primer Mosto al Niño de las Uvas. Un acto que hoy, 12 de agosto de 2025, volverá a llenar la ciudad jumillana de peñas, delegaciones invitadas y, cómo no, amor al vino.