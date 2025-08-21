La tirantez de una caña de pescar o el tacto de un esqueleto de barco, patrimonio y arte visual

Bucear en los fondos fotográficos del Archivo Regional permite redescubrir la memoria individual en las vivencias ajenas

Retrato de una niña en la playa con caña de pescar (1926).

Pausar el vértigo de lo diario, observar la vida con el corazón dispuesto, encontrar lo extraordinario en lo cotidiano y congelar una escena irrepetible son ... acciones propias del ojo fotográfico, intruso de excepción en el arte del instante. De valor histórico y documental, los fondos del Archivo General de la Región de Murcia (AGRM), en proceso continuo de digitalización, no solo detienen la mirada en visitas institucionales, actuaciones de iconos de la música y el teatro, protestas laborales o catástrofes naturales.

Como ecos de un legado que se antoja lejano y contemporáneo a un tiempo, las series fotográficas llegadas de instituciones públicas y privadas, empresas editoras de postales, estudios profesionales y objetivos 'amateur', muchas escenas de playa a lo largo de la costa regional aparecen escondidas en álbumes privados familiares y entre antojos de coleccionistas. En ocasiones, son piezas sueltas de puzle, sin autoría conocida, aunque a pesar de su incógnita se sienten reconocibles en su extrañeza. Arriba: Vista de un dirigible sobrevolando Cabo de Palos (1933). Abajo: Grupos de amigos junto a los restos de una embarcación en la playa de Lo Pagán (1972). Sin autor conocido / Ángel Bermejo Bucear por los archivos del AGRM permite redescubrir la memoria individual en lo ajeno, alzar la vista a un dirigible que sobrevuela el perfil de Cabo de Palos, tocar con manos de niño el armazón de un barco -con la pericia del premiado fotógrafo Ángel Bermejo- o probar, por primera vez, la tirantez de una caña de pescar frente al Mediterráneo.

