Retrato de una niña en la playa con caña de pescar (1926). Sin autor conocido
El rompeolas del olvido: escenas de playa

La tirantez de una caña de pescar o el tacto de un esqueleto de barco, patrimonio y arte visual

Tesoros cotidianos ·

Bucear en los fondos fotográficos del Archivo Regional permite redescubrir la memoria individual en las vivencias ajenas

Gema Escobar

Gema Escobar

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:23

Pausar el vértigo de lo diario, observar la vida con el corazón dispuesto, encontrar lo extraordinario en lo cotidiano y congelar una escena irrepetible son ... acciones propias del ojo fotográfico, intruso de excepción en el arte del instante. De valor histórico y documental, los fondos del Archivo General de la Región de Murcia (AGRM), en proceso continuo de digitalización, no solo detienen la mirada en visitas institucionales, actuaciones de iconos de la música y el teatro, protestas laborales o catástrofes naturales.

