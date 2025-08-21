La tirantez de una caña de pescar o el tacto de un esqueleto de barco, patrimonio y arte visual
Tesoros cotidianos ·Bucear en los fondos fotográficos del Archivo Regional permite redescubrir la memoria individual en las vivencias ajenas
Jueves, 21 de agosto 2025, 00:23
Pausar el vértigo de lo diario, observar la vida con el corazón dispuesto, encontrar lo extraordinario en lo cotidiano y congelar una escena irrepetible son ... acciones propias del ojo fotográfico, intruso de excepción en el arte del instante. De valor histórico y documental, los fondos del Archivo General de la Región de Murcia (AGRM), en proceso continuo de digitalización, no solo detienen la mirada en visitas institucionales, actuaciones de iconos de la música y el teatro, protestas laborales o catástrofes naturales.
Como ecos de un legado que se antoja lejano y contemporáneo a un tiempo, las series fotográficas llegadas de instituciones públicas y privadas, empresas editoras de postales, estudios profesionales y objetivos 'amateur', muchas escenas de playa a lo largo de la costa regional aparecen escondidas en álbumes privados familiares y entre antojos de coleccionistas. En ocasiones, son piezas sueltas de puzle, sin autoría conocida, aunque a pesar de su incógnita se sienten reconocibles en su extrañeza.
Bucear por los archivos del AGRM permite redescubrir la memoria individual en lo ajeno, alzar la vista a un dirigible que sobrevuela el perfil de Cabo de Palos, tocar con manos de niño el armazón de un barco -con la pericia del premiado fotógrafo Ángel Bermejo- o probar, por primera vez, la tirantez de una caña de pescar frente al Mediterráneo.
