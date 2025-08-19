Las tareas propias de la campaña veraniega, ante la mirada del fotógrafo ceheginero Ginés López

Los veranos del ayer, también los veranos del hoy, son algo más que sol y playa, algo más que balnearios y veleros, algo más que ... faros y fiestas populares. Así, no se olvidan de los trabajos estivales, tanto agrícolas como industriales, los fondos documentales del Archivo General de la Región de Murcia (AGRM).

Incluso entre los 168 documentos digitalizados en su galería temática 'Especial Verano', que puede consultarse en 'archivogeneral.carm.es', varias instantáneas detienen el tiempo en la trilla tras la siega y en las labores de deshuesado y envasado para conserva durante las campañas del albaricoque y el melocotón.

Arriba: Mujeres envasando albaricoques (c. 1960). Abajo: Trabajadores de una fábrica conservera en la máquina cerradora de latas (c. 1960) y trabajando con latas de envase (c. 1960). Fotos López

Uno de los estudios que componen las colecciones profesionales alojadas en el Archivo Regional es Fotos López, cuyas cámaras captaron con gran detalle algunas de las labores de la estratégica industria regional. Fábricas de Cehegín, tierra del fotógrafo fundador del estudio, también de Molina de Segura, aparecen en sus negativos como retratos sociales de una época de esplendor.

Ginés López, documenta el AGRM, «se inició en la fotografía de una manera fortuita: su padre era propietario de una fonda en la que se alojó un fotógrafo ambulante que pagó la factura por su estancia enseñando (...) su oficio». Su trayectoria comenzó en 1945 y se mantuvo hasta 1994, año en el que cedió el testigo a sus hijos.