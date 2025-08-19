La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un grupo de mujeres deshuesando albaricoques durante la campaña veraniega. Posiblemente se trate de la fábrica de conservas vegetales Argos de Cehegín o, según testimonios orales, alguna otra de Espinardo o Churra (c. 1960).
El rompeolas del olvido: faenas agrícolas e industriales

Las tareas propias de la campaña veraniega, ante la mirada del fotógrafo ceheginero Ginés López

Conserva ·

El deshuesado y el «cerrado» de latas, retratados por Fotos López y digitalizados por el Archivo Regional

Gema Escobar

Gema Escobar

Martes, 19 de agosto 2025, 00:24

Los veranos del ayer, también los veranos del hoy, son algo más que sol y playa, algo más que balnearios y veleros, algo más que ... faros y fiestas populares. Así, no se olvidan de los trabajos estivales, tanto agrícolas como industriales, los fondos documentales del Archivo General de la Región de Murcia (AGRM).

