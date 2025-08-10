Paisaje, historia y rotunda geometría
LA VERDAD
Domingo, 10 de agosto 2025, 07:45
Esta ruta arquitectónica por la ciudad de Águilas propone un recorrido por tres obras significativas que reflejan distintas miradas sobre el paisaje, la historia y ... la arquitectura contemporánea.
Comenzamos junto a la playa, en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena. Este edificio se eleva como una escultura varada junto al paseo marítimo de la playa de las Delicias, con una geometría rotunda inspirada por la luz y el entorno mediterráneo. Su fachada blanca y curva nos recuerda una vela hinchada por el viento, mientras que sus espacios interiores ofrecen una experiencia arquitectónica intensa y abierta al mar Mediterráneo.
Ficha técnica
-
1. Auditorio Infanta Elena Fabrizio Barozzi y Alberto Veiga. 2011 Foto: Simon Menges
-
2. Rehabiltación del Castillo de San Juan José Manuel Chacón y Alberto Ibero. 2007 Foto: José Manuel Chacón
-
3. Albergue juvenil en Calarreona José María Torres Nadal. 2021 Foto: Juan de la Cruz Megías
La segunda parada es la rehabilitación del Castillo de San Juan de las Águilas, una intervención respetuosa y arriesgada que se caracteriza por su sensibilidad hacia la memoria colectiva de una fortaleza bajo la que surgió el pueblo de Águilas. A través de pasarelas, nuevos accesos y elementos discretos, se facilita la comprensión del conjunto histórico sin competir con él, poniendo en valor su historia defensiva y su relación con el territorio.
La ruta guiada por el COAMU culmina en el Albergue Juvenil de Calarreona, una arquitectura ligera y modular que se abre al paisaje litoral, promoviendo el encuentro, la sostenibilidad y la integración con el entorno.
