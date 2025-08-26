La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Dejar constancia

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 26 de agosto 2025, 00:19

Había como mucho dos metros de distancia entre el agua y el lugar en que Carlos, Patricia, Marta y Dani habían decidido escribir sus nombres ... en la arena. No me habría fijado demasiado en ellos si no fuera por un detalle que me pareció de una ternura inigualable. Tras concluir la firma a cuatro, el encargado de ejecutar aquella obra condenada a sucumbir en horas al agua o las pisadas había decidido añadir, con trazo firme, algo tan ridículo como hermoso: «2025». Como si la firma fuera a durar siempre.

