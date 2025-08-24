La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Parte de la obra 'Apariciones de la Virgen de Guadalupe', de Senén Vila.
Y entre tanto

La Guadalupana y el 'murciano' Senén Vila

Noelia Ibáñez

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:56

El diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, en su tomo quinto publicado por la Real Academia de San ... Fernando en Madrid en 1800, dice que Senén Vila fue «pintor y uno de los buenos que produjo Valencia a fines del siglo XVII. Fue discípulo de Esteban March, y frecuentó las academias que había en aquella ciudad: desde entonces siguió una estrecha amistad y correspondencia con su condiscípulo Conchillos. En 1678 se trasladó a Murcia, donde residió con estimación y buen nombre, pintando muchas y buenas obras para las iglesias y conventos hasta el año de 1708 que falleció». Y entre tanto, días antes de la inauguración de la exposición temporal 'Tan lejos, tan cerca Guadalupe de México en España', la exposición que ha traído a La Guadalupana, la emperatriz de México al Museo del Prado, mi director Miguel Falomir, sabiendo de mi murcianía, me refirió un tríptico fingido que estaría presente en esta hermosa exhibición. Una obra del 'murciano' Senén Vila que representa las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Este óleo sobre lienzo de 1695 fue un encargo de las monjas agustinas de Murcia, y tiene la particularidad de ser uno de los escasos ejemplos pintados de este milagro en la península, ofreciendo una interpretación más libre y cercana a la idea española del decoro en el siglo XVII.

