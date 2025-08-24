La Guadalupana y el 'murciano' Senén Vila

Compartir

El diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, en su tomo quinto publicado por la Real Academia de San ... Fernando en Madrid en 1800, dice que Senén Vila fue «pintor y uno de los buenos que produjo Valencia a fines del siglo XVII. Fue discípulo de Esteban March, y frecuentó las academias que había en aquella ciudad: desde entonces siguió una estrecha amistad y correspondencia con su condiscípulo Conchillos. En 1678 se trasladó a Murcia, donde residió con estimación y buen nombre, pintando muchas y buenas obras para las iglesias y conventos hasta el año de 1708 que falleció». Y entre tanto, días antes de la inauguración de la exposición temporal 'Tan lejos, tan cerca Guadalupe de México en España', la exposición que ha traído a La Guadalupana, la emperatriz de México al Museo del Prado, mi director Miguel Falomir, sabiendo de mi murcianía, me refirió un tríptico fingido que estaría presente en esta hermosa exhibición. Una obra del 'murciano' Senén Vila que representa las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Este óleo sobre lienzo de 1695 fue un encargo de las monjas agustinas de Murcia, y tiene la particularidad de ser uno de los escasos ejemplos pintados de este milagro en la península, ofreciendo una interpretación más libre y cercana a la idea española del decoro en el siglo XVII.

Hasta el 14 de septiembre se puede visitar esta obra en la exposición que el Museo del Prado dedica a la reina de México. Según la tradición, la Virgen de Guadalupe se apareció en tres ocasiones al campesino chichimeca Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el cerro del Tepeyac para pedirle que encomendase al obispo, fray Juan de Zumárraga, la edificación de un templo en ese lugar. Ante la incredulidad del obispo, la Virgen pidió a Juan Diego que recogiese unas rosas florecidas milagrosamente en el cerro. Al abrir su tilma ante el obispo, las rosas cayeron y en el manto apareció impresa la imagen de la Virgen. Guadalupe de México fue la primera imagen mariana globalizada, hoy brillantes ejemplos de ello, visten las salas C y D del edificio Jerónimos del Museo del Prado.

