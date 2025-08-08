Prevenir el golpe de calor y el síndrome de inmersión

1. Reconoce los síntomas: a) Golpe de calor: piel caliente y seca, taquicardia, cefalea, confusión, náuseas, vómitos o pérdida de conciencia. B) Síndrome de ... inmersión o corte de digestión: escalofríos, sudor frío, palidez, visión borrosa, malestar abdominal o desmayo.

2. Hidrátate: Al sudar, perdemos líquidos. Si no se reponen se compromete la homeostasis y puede surgir hipertermia.

3. No esperes a tener sed: La sed es una señal tardía del hipotálamo. Hidrátate con pequeños sorbos regulares, incluso si no sientes sed.

4. Reduce la exposición solar: Entre las 12:00 y las 17:00 h. la radiación ultravioleta alcanza su pico, dificultando la disipación del calor corporal.

5. Selecciona la ropa: Usa tejidos transpirables (algodón o lino), holgados y colores oscuros (en contra de la creencia) para facilitar la convección y reducir la absorción de calor por el cuerpo.

6. ¿Dos horas?: Tras comer, el flujo sanguíneo se concentra en el aparato digestivo. No es necesario esperar dos horas para bañarse, pero, si se entra bruscamente al agua fría (sobre todo tras comilonas o exposición excesiva al sol), el cambio térmico puede generar una respuesta vagal o un espasmo vascular. Evítalo metiéndote poco a poco y mojando antes brazos, muñecas, nuca…

7. Vigila a niños y mayores: Su termorregulación es menos eficaz. Además, los mayores tienen una menor percepción de la deshidratación.

8. Evita ejercicio intenso: El esfuerzo físico genera calor endógeno y, si el ambiente no permite su disipación, aumenta el riesgo de golpe de calor. Tampoco hagas ejercicio intenso antes del baño.

9. Ingiere alimentos ligeros y ricos en agua: Frutas y verduras regulan el equilibrio hídrico y evitan sobrecargar el sistema digestivo.

10. Actúa si aparecen síntomas: a) Lleva a la persona a un lugar fresco y ventilado. b) Hidrátala si está consciente. c) Aplica compresas frías en axilas, cuello e ingle. c) Si hay pérdida de conciencia llama al 112.