La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana María Matute, en la playa de La Concha de San Sebastián.
Verano | Opinión

'Primera memoria', de Ana María Matute

Nadar entre libros ·

Fuensanta Marín

Fuensanta Marín

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:07

La Matute, como Ana María Matute (Barcelona, 1925-2014) se llamaba a sí misma, entregó su vida desde temprana edad a la literatura: «Muchas veces ... he dicho que si yo escribo es porque no sé hablar». Fue una niña tartamuda y, quizás este hecho, el no poder expresarse igual que las otras niñas, sentirse aislada, vivir una infancia sumida en el desamor y la soledad, la llevó a inventar mundos, y a inventar su propia vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia se achicharra en el peor día de la ola de calor: Cieza y Archena marcan la temperatura máxima y superan los 44 grados
  2. 2 Cierra Ricardo, la popular panadería de los panecillos de San Antón en Murcia
  3. 3

    Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»
  4. 4

    Más de 200 ahogamientos en 13 años tiñen de negro las aguas de la Región de Murcia
  5. 5

    Los ayuntamientos de la Región de Murcia instalan un millar de cámaras de vigilancia en solo cinco años
  6. 6

    La Arrixaca resuelve el dilema ético de la donación en asistolia
  7. 7 Herida al chocar con su coche contra una palmera en Cartagena
  8. 8

    Alcaraz, de final en final, chocará con Sinner en busca del título en Cincinnati
  9. 9

    Inocencio Arias: «Ahora mismo estoy dando clases de español a cinco egipcios, incluso los llevo al Bernabéu»
  10. 10 Toral, un actor secundario en el césped y protagonista en las cuentas: en el top 10 de ventas más caras del Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'Primera memoria', de Ana María Matute

&#039;Primera memoria&#039;, de Ana María Matute