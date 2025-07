Compartir

Como decía V. Woolf: «El único consejo, de hecho, que una persona puede dar a otra en materia de lectura es no escuchar ningún consejo, ... seguir los propios gustos, usar el propio sentido común, llegar a conclusiones propias. Si estamos de acuerdo en esto, entonces me siento libre de presentarles algunas sugerencias, ya que ustedes no permitirán que esas ideas obstaculicen la independencia, que es la cualidad más importante que posee un lector. Al fin y al cabo, ¿qué normas se pueden sentar en cuanto a los libros?» –'Lector común', 1926.

Alejandría, un tiempo y un mundo perdidos de vidas ahora tan lejanas. André Aciman (Alejandría 1951), escritor estadounidense nacido en Egipto en el seno de una familia judía sefardí de origen turco, reconstruye en 'Lejos de Egipto' (Libros del Asteroide) la historia de su infancia y adolescencia. Una crónica íntima de una familia excéntrica y cosmopolita en un mundo que desaparece previo al exilio. Nos evoca una Alejandría plural: judíos, italianos, griegos, turcos, franceses, árabes... Una ciudad abierta que va desmoronándose con las tensiones políticas y el nacionalismo egipcio. Rememora una Alejandría que ya no existe, donde el pasado es una casa llena de recuerdos, voces familiares y objetos particulares. ¿A dónde escapar? ¿A Nápoles? ¿A Grecia? ¿A Turquía? Ya salieron de allí. Todo se repite. El mundo no es lo suficientemente grande... Y pensaba en todas las ciudades y veranos que había conocido en su vida, en todos aquellos que había amado. Y a quienes ahora deseaba que estuvieran allí: el tío Vili, la tía Flora, las dos abuelas, la «santa» y la «princesa», su madre (sorda), una mujer fuerte, de armas tomar, su padre, siempre enredado en los negocios. André Aciman nos muestra una ciudad que amaba. Una memoria entrañable y una mirada nostálgica del adulto que narra el exilio geográfico y emocional. «El hombre es como un pájaro, un día está aquí y otro allá».

