'Grand Hotel Europa', de Ilja Leonard Pfeijffer
Lunes, 25 de agosto 2025, 09:24
llja es un escritor neerlandés que, tras la ruptura con Clío, una prestigiosa historiadora de arte italiana, decide hospedarse en el Grand Hotel Europa con ... el propósito de encontrar respuestas y poner en orden sus recuerdos, que lo martirizan. Se impone a sí mismo la tarea de reconstruir la cadena de sucesos que lo llevaron a esa encrucijada, revisando su pasado reciente como quien trata de encajar las piezas de un rompecabezas. Además, deseaba conocer mundo, y lo hará a través de las historias que comparten los huéspedes del hotel, cada uno portador de una mirada distinta.
El Grand Hotel Europa ha pasado a manos de un inversor chino, el señor Wang, cuya intención era devolverle su antiguo esplendor. Wang funciona como un observador externo, un analista de lo que representa Europa. No habla con nostalgia, sino que su tono es directo, pragmático y crítico. Para él, Europa vive prisionera de su propio pasado, incapaz de proyectar un futuro convincente. Considera que la nostalgia difícilmente podría ser la solución, pues el Viejo Continente vive de las glorias de antaño, mientras que se convierte hacia el turismo de masas y la pérdida de identidad.
En su diagnóstico, Wang señala un presente que apenas consigue innovar. Nos muestra cómo el patrimonio cultural se convierte en mercancía en un mundo globalizado y cómo el resto del planeta ya no toma en serio a Europa. En sus palabras, Europa se ahoga por su grandioso pasado, perdiendo influencia en el escenario internacional a marchas forzadas.
Ilija, autor y narrador en primera persona, combina la reflexión íntima con la dimensión social a través de los relatos de los huéspedes del hotel y sus experiencias. Así, 'Grand Hotel Europa' abre un relato crítico sobre la Europa actual, atrapada entre su memoria y su incierto porvenir.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.