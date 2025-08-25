La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Detalle de la portada de 'Grand Hotel Europa'. Editorial Acantilado
'Grand Hotel Europa', de Ilja Leonard Pfeijffer

Fuensanta Marín

Fuensanta Marín

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:24

llja es un escritor neerlandés que, tras la ruptura con Clío, una prestigiosa historiadora de arte italiana, decide hospedarse en el Grand Hotel Europa con ... el propósito de encontrar respuestas y poner en orden sus recuerdos, que lo martirizan. Se impone a sí mismo la tarea de reconstruir la cadena de sucesos que lo llevaron a esa encrucijada, revisando su pasado reciente como quien trata de encajar las piezas de un rompecabezas. Además, deseaba conocer mundo, y lo hará a través de las historias que comparten los huéspedes del hotel, cada uno portador de una mirada distinta.

