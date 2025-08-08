La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vista panorámica de La Manga. Antonio Gil / AGM
Tres vueltas al Mar Menor

Ana Rodríguez de Viguri

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:07

Alejandro tiene trece años y esta semana se le ha abierto el pecho. Se fue por primera vez de casa a un campamento con una ... mochila que le preparó su madre llena de miedos e ilusión. Volvió distinto. No renovado ni cambiado. Distinto. Como si le hubieran contado un secreto que no se puede explicar con palabras, solo con sonrisas nuevas.

