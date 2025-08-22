La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una pareja, en una imagen de archivo, disfrutando de un atardecer en el Mar Menor. Pablo Sánchez / AGM
Puntos suspensivos

Pequeños milagros

Ana Rodríguez de Viguri

Ana Rodríguez de Viguri

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:24

Escribir una columna fresca este verano está siendo como bailar en un campo minado. Te sientas con la intención de contar algo ligero y en ... cuanto escribes la primera línea, arde media península, los líderes mundiales juegan en su tablero nuclear, niños que mueren de hambre en Gaza y discursos de odio que se multiplican sin control. Mantener la ligereza sin parecer frívola resulta un reto extremo.

Pequeños milagros