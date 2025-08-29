La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Agosto en píxeles

Ana Rodríguez de Viguri

Ana Rodríguez de Viguri

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:02

Mi verano termina con la misma escena: dejando atrás los rizos salvajes y volviendo a subirme al tacón. Gestos mínimos que pesan como despedidas. El ... pelo domado. Los pies encerrados. Señales claras de que lo ligero se ha terminado. Septiembre empieza ahí: en la rendición íntima de los gestos pequeños. Vuelvo a programar las alarmas en el móvil, esas que se desconectaron el 1 de agosto, como quien deja que el viento cierre la puerta y se queda dentro con la rutina.

