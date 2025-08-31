La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista general del Mar Menor, en una imagen de archivo. J.M. Rodríguez / AGM
Y entre tanto

Adriano y el Mar Menor

Noelia Ibáñez

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:46

Una calurosa noche de verano en el Parque Almansa, al cobijo del Mar Menor, la voz de Lluís Homar me trajo al mismísimo Adriano. Las ... memorias del emperador nacido en Itálica terminaron por colocar las letras de ésta, mi última columna veraniega. El verano es ese momento que nos desconecta del ritmo habitual, un paréntesis preciso y necesario. Unos prefieren abandonarse al 'dolce far niente', la dulzura de no hacer nada, el placer de la ociosidad, la idea de disfrutar del tiempo libre y hallar alegría en la falta de obligaciones, disfrutando del momento presente y encontrando placer en la tranquilidad. Otros aprovechan para descubrir lugares, tener experiencias, viajar por el arte, a imagen y semejanza de El Gran Tour, aquel viaje de formación que entre los siglos XVII y XIX realizaban jóvenes aristócratas y de la alta burguesía, para completar su educación, con un recorrido por los principales centros culturales de Europa. Viajar por arte siempre ha sido una fascinación a lo largo de los siglos. Los romanos, los grandes ingenieros de obras públicas, crearon las calzadas, y con ellas la conexión de todas las urbes del imperio y así empezarían los viajes de aquellos 'turistas' que en época romana podían viajar. Pienso en el emperador Adriano, gran viajero que reconstruyó en Tivoli toda la belleza que a él le había impresionado a lo largo de sus viajes por Egipto y Grecia, creando Villa Adriana a unos 20 km de Roma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor por arrancar parte de una oreja a un joven en una discoteca de San Javier
  2. 2 Hallan restos humanos en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos
  3. 3 Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  4. 4

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  5. 5 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  6. 6

    El local murciano Madre Tigre lleva la gastronomía regional a Hong Kong: «El caldero les voló la cabeza»
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  9. 9

    El solar de la antigua guardería de La Paz, en Murcia, inicia su transformación 18 años después
  10. 10 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 30 de agosto de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Adriano y el Mar Menor

Adriano y el Mar Menor