No debería hacerlo. No es una buena idea. Pero si algo debo admitir es que siempre he vivido de mis malas ideas.

Montar otra banda ... no tiene sentido. El esfuerzo. El dinero. Saber que durante años solo será un gasto que tal vez nunca recupere. Y hacerlo además como quiero hacerlo:

Sin redes sociales. Sin mi música en internet. Sin agencia ni management. Solo yo, con un puñado de músicos y gente creativa alrededor haciendo conciertos y discos.

Nada más.

Es una mala idea. Debería pensar otra cosa.

Pero montar otra banda es bello y se me pone la sonrisa en la boca. Y me imagino enchufando el amplificador y subiendo al escenario y eligiendo bien el sonido de teclado que quiero tener en cada canción y todo se enciende como Vigo en Navidad.

Es energía pura. Y oficia. Y trocitos de aquellos sueños infantiles reverdeciendo. Estás dentro de la película y solo tienes que poner tu mejor perfil y comprar la ropa más atrevida que encuentres. Es saltar muy alto.

Nada tiene que ver con el éxito y la fama. Solo cuando estás ahí entiendes cuál es el secreto. El motivo de que no quieras bajar de esa felicidad y que los años te enseñen a vivir en el núcleo y a desechar lo contingente.

Pero no debería. Debería centrarme en otros proyectos que me dan dinero. Que pagan mi comida y los arreglos de mi Seat Ibiza. Debería centrarme y ser una empresa, un emprendedor, un señor mayor que aparenta la edad que tiene y que actúa en consecuencia.

Pero la verdad, os cuento un secreto, es que nada de lo que me ha hecho feliz parecía una buena idea.

Todo era un reto. Un pensamiento absurdo. Algo que no debería funcionar de ninguna de las maneras. Nada sensato. Nunca el número uno del 'draft'. Jamás fue esa cosa lógica y estudiada la que me llevó a donde estoy. Que sea donde sea, es mi sitio.

Por esas ideas locas, ahora que se acaba el verano y nos pondremos serios, brindo con Tang por todos.