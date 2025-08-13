La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Elogio del error

Aarón Sáez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:05

El camino puede ser de muchas formas, pero debes desear caminarlo. Es terriblemente complicado explicar a un niño o adolescente o joven o tonto adulto ... que el resultado es solo el final, que cuando algo se consigue desaparece, que como decían los antiguo egipcios y repetía una y otra vez Baudrillard, cuando algo ocurre desaparece, cuando algo se nombra comienza a desvanecerse, cuando se llega se comienza a morir. Y el camino es sinónimo de aprendizaje. El aprendizaje tiene dos patas: sobre una asumes que estás limpio, joven, diletante, que todo falta por saber, que el mundo es bello e infinito y que es una suerte ser neófito e inexperto. Y la otra, igual de importante, es entender que sin el entrenamiento, sin el estudio, sin el ensayo, no hay error, y el error lo es todo.

laverdad Elogio del error