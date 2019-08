Se para el mundo con 'Cobi' José María Rodríguez / AGM Mi mascota y yo FERNANDO PERALS Miércoles, 14 agosto 2019, 10:30

Actualmente senador del PP por la Región, Domingo Segado compagina su vida en Cartagena con sucesivos viajes a Madrid por su trabajo. En casa cuenta con la estimable presencia de un pequeño individuo que le roba algún que otro rato a lo largo del día. Se llama 'Cobi', es un perro de raza westie y tiene ocho años. Vino por el deseo del pequeño de la casa, que ansiaba un animal de esta familia, y poco después se convirtió en la mejor compañía del político: «Mi hijo insistió mucho en tener este perro y al final me convenció. Hacía 20 años que no tenía una mascota, desde que un pastor alemán pasó por mi vida cuando era adolescente. Fuimos a un criadero de esta raza que había en Alhama y nos lo trajimos cuando tenía tan solo dos meses de vida. Es uno más en la familia».

Domingo y 'Cobi' recorren las calles de Cartagena tres veces al día como mínimo. Es casi siempre el senador el que le acompaña en sus andaduras por la ciudad portuaria. Le da el respiro necesario. Si está con él, todo se para. Cuando el trabajo no lo permite, la mujer y el hijo del político se organizan para que el animal se dé una vuelta y respire aire puro. La mascota madruga para disfrutar del mejor momento del día con su amo, que no es otro que el largo paseo mañanero con el que ambos empiezan cada día a las siete de la mañana. El resto de la jornada se hace eterna para el animal hasta que llega el otro momento especial del día, el de darle la bienvenida a su dueño. Este reconoce haber tenido mucha suerte con la vitalidad que atesora su mascota: «No nos da muchas preocupaciones en cuanto a su salud. Esta raza suele tener problemas de piel y 'Cobi' está como un roble. Es un poco cabezón y suele rondar la cocina cuando estamos comiendo en busca de algo que echarse a la boca. A pesar de tener chucherías, suele fijar su objetivo en el fiambre, que le vuelve loco».

Con la lealtad y la nobleza por bandera, el animal se ha ganado el corazón de su amo. Tanto es así que Domingo se llevó a 'Cobi' en busca del árbol que le tocó al dueño tras una ley de patrimonio arbóreo que se firmó en la Asamblea Regional hace años. «Es una gran compañía en todo momento». Le gustaría contar con otro perro westie en casa pero hay alguien que le ha frenado los pies: «Me planteé tener otro pero mi llegada al Senado ha dejado en 'stand by' la situación. Mi mujer me dijo que está bien que le deje al cuidado de uno cada vez que me marche a Madrid, pero que dos ya son multitud».