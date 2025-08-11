Lacosta y el horizonte,embellecidos por elperfil de mástiles y velasen bahías y puertos

A vela y a motor, de pesca y recreo, para la guerra y para la paz. Las embarcaciones mecen y sugieren en la literatura, en ... la música, en la pintura. Se alejan en el horizonte, quedan varadas. Poco tan ensoñador y nostálgico como surcar el mar en un galeón junto a Emilio Salgari, buscar el marlín gigante de Hemingway, empujar la barca junto a Serrat en su 'Mediterráneo' o, por qué no, encontrar el amor de todas las vidas posibles en el crucero de 'Vacaciones en el mar'.

Verano y playa conjugan unidos tantos verbos como lo hacen los barcos y el mar, en esos tiempos más o menos pretéritos junto a la vela latina de El Último de la Fila o los pesqueros realistas de Winslow Homer, y ante los doce faros de Edward Hopper.

Vista de la Lonja de Pescadores de Santa Lucía, en Cartagena (c. 1960) y pareja navegando -podría tratarse de María Francisca Inglés Maestre y José Llamas, compañero de armas de Rodríguez de Viguri (c. 1945)-. Ediciones Arribas / Fondo Manuel Rodríguez de Viguri

Bucear en los archivos digitalizados por el Archivo General de la Región de Murcia (AGRM) permite sumergirse en la historia náutica de la Región de Murcia en los siglos XIX, XX y XXI, y a lo largo de más de 250 kilómetros de costa desde los municipios de Águilas a Lorca, pasando por Mazarrón, Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. Colecciones tan pictóricas como las del ingeniero y fotógrafo Gustavo Gillman, Ediciones Arribas o el fondo del fotógrafo 'amateur' Manuel Rodríguez de Viguri ofrecen detalles de una navegación por el pasado tan sugerente como inevitable.