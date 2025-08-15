Hoteles y campings. La década de los 60, inicio del 'boom' turístico en las playas de la Costa Cálida

Los Alcázares. Niños lanzándose a la piscina del Camping Los Alcázares-Cartagonova (c. 1970).

Gema Escobar Viernes, 15 de agosto 2025, 00:09

El 'boom' turístico de sol y playa en los años 60 y 70 del siglo pasado atrajo a la costa de la Región de Murcia ... tanto a turistas nacionales como internacionales, y no solo al entorno del Mar Menor. Junto al despertar inmobiliario y al auge de lugares de ocio como chiringuitos y terrazas, hoteles y campings se convirtieron en reclamo estival para propios y extraños, deseosos de relax y baño.

Los más de 250 kilómetros de la Costa Cálida comenzaron a competir entre sí por ofrecer alojamientos turísticos de tipologías diversas para enamorar a familias, amigos y parejas. Establecimientos hoteleros nacidos en los 40 y transformados en los 60, como el Neptuno de San Pedro del Pinatar, e instalaciones al aire libre como los campings Playa y Los Alcázares-Cartagonova, en Puerto de Mazarrón y Los Alcázares, respectivamente, no solo fueron destino, sino también inspiración para postales y fotografías. 1. Puerto de Mazarrón. Detalle del proyecto para instalación y ampliación del Camping Playa de Mazarrón (en 1983). 2. San Pedro del Pinatar. Vista de la playa y el Hotel Neptuno, incluida en la serie de postales 'Costa de la Luz' (c. 1965). 3. San Javier. Hotel Los Arcos, en Santiago de la Ribera c. 1965). CARM / Ediciones Arribas / Colección Adolfo Fernández Aguilar Instantáneas y expedientes de autorización enriquecen buena parte de los fondos del Archivo General de la Región de Murcia (AGRM), llegados desde firmas como Ediciones Arribas, la Comunidad Autónoma (CARM) o el coleccionista Adolfo Fernández Aguilar. Reflejos de un pasado aún cercano en la memoria, los veranos del ayer encuentran acomodo en un extenso patrimonio visual, archivado para su conservación y disfrute.

