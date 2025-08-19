Hitos contemporáneos en conexión con el paisaje

Esta ruta arquitectónica guiada por el COAMU traza un recorrido a ambos lados del Puerto de la Cadena, conectando hitos contemporáneos que dialogan con el ... paisaje montañoso del entorno sur de Murcia. Iniciamos este viaje en la ladera norte, en el edificio residencial Natura Vallis, un conjunto de viviendas que se adapta con elegancia a la topografía del lugar y que renueva la imagen preconcebida de edificio residencial. Su diseño escalonado y el uso de materiales como la piedra establecen una estrecha relación con el entorno natural, mientras que sus terrazas y grandes ventanales buscan maximizar las vistas hacia el valle y la sierra.

Ampliar Residencial Natura Vallis I. Jesús Zafra Serrano y Javier Alarcón Marín. Coloboran: Sofía Sarabia de Ardanaz y Álvaro Rosa Dayer. 2020. Álvaro Rosa Dayer

Cruzando el puerto, nos detenemos en el Pabellón Médico Docente del Hospital Virgen de la Arrixaca, un edificio con una volumetría hermética y compacta exterior que alterna las piezas construidas con patios de dimensiones equivalentes donde el vidrio que cierra los huecos se protege con una segunda piel de vidrio serigrafiado en color dorado. Su luminoso interior ofrece tranquilos espacios docentes y de investigación.

Ampliar Aeropuerto de Murcia. Carlos Ferrater, Ramón Sanabria y Josep María Casadevall. 2012 Joaquín Zamora

Finalmente, la ruta culmina al otro lado del puerto, en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en Corvera. Con una arquitectura que responde a criterios de funcionalidad y eficiencia energética, su gran vestíbulo de altísimos techos conecta las diferentes zonas, mientras que su alargado diseño sobrio y modular se integra discretamente en el paisaje llano del campo murciano.