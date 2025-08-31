Herencia medieval y modernidad
LA VERDAD
Domingo, 31 de agosto 2025, 07:46
Esta ruta arquitectónica por el centro de Murcia propone un recorrido por tres piezas clave del patrimonio histórico y contemporáneo de la ciudad, donde se ... entrelazan la herencia medieval y la modernidad.
Comenzamos en el entorno del Mercado de Verónicas, un bullicioso enclave durante siglos, donde conviven tres elementos de gran valor. El edificio del mercado, de principios del siglo XX, destaca por su estructura metálica, actualmente en proceso de renovación. A su lado, emergen los restos mejor conservados de la muralla islámica, integrados en un proyecto de recuperación paisajística que pone en valor la Murcia medieval. Justo enfrente, la Sala Verónicas, antigua iglesia barroca desacralizada, funciona hoy como espacio expositivo, fusionando patrimonio religioso con arte contemporáneo.
Ficha técnica
-
Conjunto Verónicas: Mercado, Sala, Muralla. Siglo XI-XX
-
Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. José Luis Arana, María Aroca y Juan Antonio Molina. 1982
-
Ampliación del Ayuntamiento de Murcia. Rafael Moneo. 1999
Desde allí, caminamos hasta el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, un edificio cargado de historia. Construido en el siglo XVIII, albergó el tribunal del Santo Oficio hasta su abolición. En los años 80, su proyecto de rehabilitación supo integrar el lenguaje contemporáneo con el valor patrimonial del inmueble. Hoy, el antiguo Palacio de la Inquisición es un espacio vivo que acoge exposiciones, conferencias y actividades vinculadas a la arquitectura.
La ruta culmina en la emblemática Plaza del Cardenal Belluga, donde contrasta la monumentalidad de la Catedral y el Palacio Episcopal con la ampliación del Ayuntamiento de Murcia, proyectada por Rafael Moneo y del que incluso ha heredado el nombre. La fachada se concibió como un retablo pétreo orientado hacia la catedral, realizado en arenisca local y travertino, con una modulación asimétrica de huecos. El pavimento de basalto, combinado con bandas radiales de travertino, integra visual y simbólicamente la intervención con el entorno urbano, cerrando el frente de la plaza y restituyendo su carácter barroco original.
