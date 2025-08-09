La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Obras escogidas (año 5): patrimonio de la Región de Murcia

La génesis de Medina Siyâsa, una obra de Aurelio Pérez y La Torre Llagostera

Una selección de piezas de arte y bienes para seguir descubriendo (y apreciando) la Comunidad

Rafael Fuster Bernal

Rafael Fuster Bernal

Viernes, 8 de agosto 2025

  1. Fragmento de cerámica esgrafiada. Siglo XIII. Museo Medina Siyâsa, Cieza.

    La génesis de Medina Siyâsa: de un fragmento a un museo

La teoría del efecto mariposa plantea que un hecho aparentemente insignificante -como el aleteo de una mariposa- puede desencadenar consecuencias imprevisibles. Algo similar ocurrió en ... una colina a las afueras de Cieza, en un antiguo basurero vinculado a un yacimiento olvidado. Allí, entre escombros arqueológicos, unos niños encontraron un pequeño fragmento cerámico y lo llevaron consigo al pueblo. Aquel gesto, sin saberlo, activó una cadena de acontecimientos. Francisco Salmerón Giménez, licenciado en Historia Contemporánea y aficionado a la arqueología, publicó una nota en LA VERDAD dando cuenta del hallazgo. Poco después, llegó a Cieza el arqueólogo Julio Navarro, especialista en arte islámico, quien encabezó las primeras excavaciones científicas en el lugar.

