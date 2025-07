Voz de tormenta, risa de sol: el intenso y emocionante directo de Lady Blackbird

De todos los superhéroes de ficción, siempre sentí predilección por Tormenta. Su capacidad de ascender poderosamente para desencadenar diluvios o tifones, luces o tinieblas, me ... parece el superpoder más fardón. Y desde que vi actuar por primera vez a Lady Blackbird, se materializó ante mí la mismísima Tormenta, pero con poderes añadidos, como esa voz de trueno, capaz de insuflar también una calidez igualmente colosal.

Su divismo precede a una enorme capacidad vocal. Esperas su fantástica puesta en escena, ya que a esta cantante de soul y jazz funk le divierte la teatralidad. Es en realidad Marley Munroe, nacida en Los Ángeles, disfrazada de superheroína musical con exuberantes atuendos de pies a cabeza. En San Javier enfatizó su magnetismo con una gasa roja color de lava encendida hasta los pies, que dejaba ver unas medias 'glitter', tacones plateados y una máscara veneciana de plumas encarnadas que ascendían sobre su gran cabellera blanca como un penacho de ave reina del paraíso. Primer 'round' ganado.

ASÍ FUE Quién: Lady Blackbird: voz. Chris Seefried: director musical, guitarra, piano y teclados. Jonathan Flaugher: bajo. Tamir Barzilay: batería.

Cuándo: Martes, 15 de julio. Auditorio Parque Almansa. Jazz San Javier.

Calificación: Fulgurante.

No solo iba a ondear su capa de diosa, sino que rindió al auditorio con una fuerza contagiosa y, aunque parezca raro, los destellos de una vulnerabilidad sumamente atractiva. A cada espectador le despertará recuerdos de diversas antecesoras. Por momentos escuchas en ella a Lady Gaga, a Nina Simone y a Grace Jones, incluso a alguna de aquellas maravillosas cantantes de gospel.

Pisó el escenario con un hit del jazz, 'Feelin' good', todo un himno de liberación, que en su voz suena poderoso.

Su versión de 'Blackbird', de Nina Simone, vuelve a tener más sentido que nunca, con el 'Black lives matter' y los escalofriantes repuntes cercanos de racismo. Ese inicio casi hablado, con su voz de humo y el fondo del bajo tensando las cuerdas, apenas un latido de percusión, fue un regalo. Las distorsiones de la guitarra hunden su garra en esa brecha humana, que suena a máquina averiada y a mundo despoblado.

El guitarrista Chris Seefried le construye el entramado rítmico del soul psicodélico de 'Collage'. Es uno de esos multiinstrumentistas, que pudo sentarse al piano ante la ausencia del cuarto músico anunciado. No pasa desapercibida su vena rock y su capacidad para generar sensaciones de deriva psicodélica o de introspección. La reina roja pasó por baladas folk más íntimas, como 'I'll never happen again', casi una confesión. De su último disco, 'Slang spirituals', más profundidad soul, gospel y psicodelia que los anteriores, algunas joyas, como 'No one can love me', como una plegaria íntima, o 'Like a woman', al estilo Aretha Franklin, con mensaje de identidad queer y femenina. «No nacimos para sentir odio», canta Lady Blackbird. ¿Alguien escucha?

Con su potencia y versatilidad de voz, no fuerza efectismos. Menos aún en los temas que interpretó con la banda en acústico. En esa balada con alma folk, 'Someday we'll be free', que emana consuelo, la diva descubre su registro más cercano. Suena a melancolía ese 'Man on a boat' con la guitarra acústica.

Hizo incursiones a territorios más urbanos, con el moderno soul vibrante de 'The city' y 'Matter of time'. Ni su máscara de pájaro selvático ni sus apabullantes voz y presencia marcaron distancia con el público. Como un personaje onírico avanzó con su gasa escarlata por el auditorio, estrechó manos, elogió la tortilla española y dejó sonar su resonante carcajada. Su grito final, ya en el bis, de 'Let not', dejó al público secuestrado para siempre en algún lugar de su gran cabellera de Tormenta.