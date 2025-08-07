La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los intérpretes de 'La Desconquista', sobre el escenario del Auditorio Parque Almansa de San Javier. Pepe H.
Festival de teatro de San Javier

La verdadera conquista es el humor y la tortilla de patatas

Crítica ·

Ninguno es lo que parece en esta especie de entremés en verso, con tres antihéroes que son la excusa perfecta para reírse de la ambición, la ignorancia y los mitos fundacionales

Alexia Salas

Alexia Salas

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:39

Desarmar el relato de la historia a golpe de humor, música y verso es más que una aconsejable terapia en un tiempo en el que ... los terraplanistas y los inquisidores todavía andan sueltos. Hasta Felipe II se quedaría boquiabierto, con su mentón prominente descolgado. Ahí está el Habsburgo, disfrazado del marinero Fulanito, en el último montaje de Ron Lalá, más un musical que una comedia, en realidad una sucesión de gags magistralmente interpretados por esos cinco actores músicos, Juan Cañas, Miguel Magdalena y Daniel Rovalher. Su altísima calidad para hacer fluir esa maquinaria escénica, ingeniosa y dinámica, que dirige el polifacético Yayo Cáceres, merecería un guion más sustancioso, que aprovechara la sátira humorística sin el complejo de no querer molestar a nadie.

