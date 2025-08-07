La verdadera conquista es el humor y la tortilla de patatas

Desarmar el relato de la historia a golpe de humor, música y verso es más que una aconsejable terapia en un tiempo en el que ... los terraplanistas y los inquisidores todavía andan sueltos. Hasta Felipe II se quedaría boquiabierto, con su mentón prominente descolgado. Ahí está el Habsburgo, disfrazado del marinero Fulanito, en el último montaje de Ron Lalá, más un musical que una comedia, en realidad una sucesión de gags magistralmente interpretados por esos cinco actores músicos, Juan Cañas, Miguel Magdalena y Daniel Rovalher. Su altísima calidad para hacer fluir esa maquinaria escénica, ingeniosa y dinámica, que dirige el polifacético Yayo Cáceres, merecería un guion más sustancioso, que aprovechara la sátira humorística sin el complejo de no querer molestar a nadie.

La veterana compañía madrileña invita a embarcarse hacia el Nuevo Mundo en un galeón que vivió tiempos mejores, igual que el imperio español, en compañía de Fray Pío, el marinero Fulanito y el capitán Hernán Galán. Ninguno es lo que parece en esta especie de entremés en verso, con tres antihéroes que son la excusa perfecta para reírse de la ambición, la ignorancia y los mitos fundacionales. De paso, también le levantan las faldas a una historia que aún nos sonroja. Con ese fin introducen la dialéctica entre Fray Pío y el dios Huitzilopotchli que, claro, reclama enfurecido lo suyo, su cultura, su tierra y su modo de vida sin invasores expoliadores, ni conversiones a golpes de acero. El truco escénico con la vela rota y la iluminación es eficaz, igual que el número de los mosquitos. La economía de elementos se apoya en los versátiles actores y en trucos de luz para contar la historia.

Ampliar Dos de los actores de Ron Lalá este miércoles en San Javier. Pepe H.

Los dos narradores juglares, Diego Morales y Luis Retana, geniales igual que el trío protagonista, provocaron otros 'sketchs' brillantes, como el de los tiburones, el de los piratas ingleses y el de la tortilla de patatas. Este último reveló la verdadera brecha actual entre las dos Españas: la tortilla con o sin cebolla. O militas en un bando o en otro.

Así fue 'La Deconquista' Dirección Yayo Cáceres, con texto de Álvaro Tato

Intérpretes Juan Cañas, Miguel Magdalena, Diego Morales, Luis Retana y Daniel Rovalher

Cuándo Miércoles, 6 de agosto

Dónde Auditorio Parque Almansa (San Javier Fest)

Calificación Entretenida

Hubo también momentos tediosos y recursos tópicos, cuando cada tripulante narra su pasado. La esencia 'ronlalera' emana por los costados, como en sus anteriores musicales sobre ambientes cervantinos, con ese estilo orgánico y trepidante -menos mal-, salpicado de alusiones a críticas sociales, siempre desde el chiste correcto para todos los públicos. Así resultaron dulzonas las alusiones al modo en que entregamos Gibraltar a los ingleses o la repulsión a los Borbones, dos hechos ligados que llegarían inevitablemente unas décadas después.

Con el inteligente gag de la cuarta pared dejaron pasar la ocasión para clavar más el aguijón en el uso de los móviles durante los espectáculos, algo que irrita a los artistas y al público cercano, pero que parece haberse quedado como una licencia para molestar.

Con excepción de la nana de 'Felipillo II', el tono musical es chirigotero, muy adecuado a la expedición de los tres conquistadores, que no conquistan nada, porque no han hecho más que volver atrás, a la nada aburrida tierra carnavalera. Irónico y guasón es el número final, sobre el mundo libre que los españoles del siglo XVI estaban seguros de que llegaría. Ningún disparatado desastre vieron venir.