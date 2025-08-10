Poético homenaje a los últimos circos de principios del siglo XX en 'Ambulant'

LA VERDAD Domingo, 10 de agosto 2025, 08:35 Comenta Compartir

El circo se cuela en el Auditorio del Parque Almansa dentro del Festival de Teatro de San Javier, con 'Ambulant', de la compañía valenciana La Fam, que presenta este domingo, a las 22.30 horas, un espectáculo circense de gran formato, dirigido por el reconocido director Adrian Schvarztein. 'Ambulant' combina la música en directo con una elaborada puesta en escena que rinde homenaje a los últimos circos clásicos de principios del siglo XX.

El espectáculo presenta un pequeño y pintoresco circo que acaba de llegar a la ciudad después de recorrer centenares de kilómetros con sus carros cargados de maletas y baúles. Buscan el lugar idóneo en el que instalarse.

Nadie sabe de dónde vienen, pero cuentan que entre sus miembros están algunos de los más virtuosos artistas del espectáculo. Artistas y músicos montan y preparan en directo toda la escenografía para la función. El circo es una gran familia en la que conviven, comen, duermen, se enamoran, discuten y bailan. Todo lo hacen estando juntos.

El espectáculo, sin texto y con una duración de 70 minutos, es una propuesta poética e intimista que versa alrededor de la idea del viaje a ninguna parte. 'Ambulant' es uno de los espectáculos de mayor éxito de la compañía y ha recibido varios premios como el premio al mejor espectáculo de circo de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2023 y del Festival Fetén 2024.

La FAM Teatre, fue fundada en 2014 en Vila-real (Castellón) por un grupo experimentado de actores, actrices y músicos que pretendían explorar nuevas formas de expresión escénica en el entorno urbano. Desde su origen, la compañía ha llevado sus propuestas a la calle, cautivando audiencias diversas con espectáculos de gran impacto visual y mensajes provocativos que invitan a la reflexión. Además de su propio repertorio, La FAM mantiene una prolífica actividad artística con el montaje de espectáculos a medida por encargo, grandes eventos, dirección artística y producción de festivales.

