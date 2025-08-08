Parada exclusiva este sábado de la Compagnie Marie Chouinard en San Javier

LA VERDAD Viernes, 8 de agosto 2025, 23:32 Comenta Compartir

San Javier volverá a ser punto de encuentro de las grandes artes escénicas este sábado 9 de agosto a las 22.30 horas, cuando el Auditorio del Parque Almansa reciba a la prestigiosa Compagnie Marie Chouinard dentro de la 55ª edición del San Javier Fest-Festival Internacional de Teatro, Música y Danza. Será la única actuación en España de la compañía canadiense este verano, un privilegio para el público local y visitantes.

El programa combina dos obras de gran relevancia. Por un lado, Magnificat, la última creación de la canadiense Marie Chouinard, recientemente estrenada y alabada por su fuerza visual y poética. Por otro, la icónica 'La consagración de la primavera', coreografía de referencia mundial desde su estreno en 1993 y solicitada por teatros de todo el planeta.

En la presentación, el concejal de Cultura y director del festival, David Martínez, subrayó la singularidad de la cita: «Tendremos el privilegio de disfrutar en exclusiva en España de un espectáculo que está recorriendo los principales escenarios europeos». Acompañándolo, la gerente de Ysarca Art Promotion, Pilar García de Izaguirre, recordó la importancia de esta coreografía dentro del repertorio internacional y su capacidad para emocionar a públicos muy diversos.

Visionaria

Las protagonistas sobre el escenario serán Carole Prieur –que este año celebra 30 años en la compañía y fue nombrada Bailarina del Año por la revista alemana 'Tanz'– y Valeria Galluccio, galardonada con el Premio Positano como Bailarina del Año en la Escena Internacional. Ambas compartieron la esencia de trabajar con Chouinard.

Para Galluccio, la coreógrafa «es una visionaria, capaz de encontrar y transformar la parte más sensible de cada bailarín en movimiento, con una mirada que integra luz, espacio y musicalidad». Por su parte, Prieur destacó «el compromiso total del cuerpo, desde cada célula de la columna vertebral, para crear obras que tocan la inconsciencia del espectador y le invitan a ver la realidad desde otra perspectiva».

El espectáculo se enmarca en la línea del festival de traer a San Javier producciones únicas y de primer nivel, reafirmando su posición como uno de los grandes referentes culturales del verano mediterráneo. Una oportunidad irrepetible para vivir la danza como arte total, donde cada elemento —música, luz, escenografía y movimiento— se une para ofrecer una experiencia que trasciende el escenario.