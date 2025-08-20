La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Alonso de Santos.
Festival de San Javier

'Numancia', dirigida por José Luis Alonso de Santos, despide la 55 edición del San Javier Fest

LA VERDAD

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:40

La 55 edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier cierra el telón este jueves con la tragedia cervantina 'Numancia', adaptada y dirigida por José Luis Alonso de Santos y con un elenco de más de 20 artistas entre los que se encuentran Arturo Querejeta y Pepa Pedroche, dos de los actores más importantes del teatro clásico español. El montaje que llega hoy a San Javier (22.30 horsa, Auditorio Parque Almansa, 25 euros) tras su paso el Festival de Mérida, es una producción de la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal con el apoyo del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro-Clásicos en Alcalá.

La obra, escrita por Cervantes en 1585, en pleno Siglo de Oro, narra el asedio del general romano Escipión a la ciudad de Numancia. Después de más de quince años de lucha infructuosa contra la ciudad de Numancia , el Senado Romano manda a Hispania al victorioso general Escipión, que acababa de derrotar a los cartagineses y había sido coronado como triunfador en Roma.

Escipión hizo construir una imponente obra de ingeniería bélica para que nadie pudiera entrar ni salir de Numancia. Los numantinos intentaron romper el cerco de mil maneras, pero todo fue inútil. La leyenda cuenta cómo la decisión de un muchacho valiente marcó el destino de Numancia, impidiendo que Escipión recibiera la corona de triunfador, ante la victoria de la dignidad. Y la fama logró que quedara fijado para siempre en la memoria el final de esa historia, la primera gran tragedia de España como país.

José Luis Alonso de Santos definía 'Numancia' como un canto al español y a Cervantes, del que es un ferviente admirador, un drama donde destaca al numantino poder del «juntos», frente al «yo» de Escipión que busca imponer con sangre y hambre con tal de recibir la corona de triunfador.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»
  2. 2 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  3. 3 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  4. 4 La incursión nocturna de unos jabalíes pone en guardia a los vecinos de Nueva Cartagena
  5. 5 Dos arrestadas por agredir a un médico, un celador y un vigilante de seguridad en Cieza
  6. 6 Encuentran nuevos ejemplares sin censar de nacra en el Mar Menor
  7. 7 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  8. 8 Pedreño se disculpa: «Usé una palabra desafortunada, los médicos que están cualificados son los que hacen el MIR»
  9. 9

    La llegada de inmigrantes en patera a la Región de Murcia cae a la mitad en dos años por el desvío a Baleares
  10. 10 Los gastos que no incluye la Tarjeta Sanitaria Europea: consulta el listado antes de viajar al extranjero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'Numancia', dirigida por José Luis Alonso de Santos, despide la 55 edición del San Javier Fest

&#039;Numancia&#039;, dirigida por José Luis Alonso de Santos, despide la 55 edición del San Javier Fest